Furto sventato e un arresto sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato venerdì scorso a Brescia, dove un uomo di 47 anni è stato fermato per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana residente nel quartiere Mompiano. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della vittima e alla tempestiva risposta delle forze dell’ordine, che hanno impedito la consumazione del reato.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella giornata di venerdì, quando le pattuglie della Squadra “Volanti” e del Commissariato Carmine sono state allertate a seguito di una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. La richiesta di aiuto proveniva da una donna anziana residente in via Vivanti, nel quartiere Mompiano di Brescia, la quale aveva ricevuto una telefonata sospetta sul proprio cellulare.

Il modus operandi dei truffatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima era stata contattata da un uomo che, fingendosi suo nipote, le aveva raccontato di essere stato ricoverato in ospedale e di necessitare urgentemente di cure mediche. Successivamente, la donna era stata messa in comunicazione con un secondo individuo, che si era presentato come il “Caporeparto” della struttura sanitaria. Quest’ultimo le aveva spiegato che per il trattamento occorrevano tre iniezioni provenienti dalla Svizzera, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per un costo complessivo di 18.000 euro.

La richiesta di denaro e il tentativo di raggiro

I truffatori avevano quindi indotto la donna a procurarsi la somma richiesta, informandola che un presunto “cassiere” dell’ospedale sarebbe passato a ritirare il denaro direttamente presso la sua abitazione. Nonostante la paura e il timore, l’anziana ha deciso di non cedere alle pressioni e ha contattato la Centrale Operativa della Questura, esprimendo i suoi dubbi sulla veridicità della richiesta.

L’operazione di polizia e l’arresto

Gli agenti, dopo aver individuato le telecamere di sorveglianza attive nella zona, hanno coordinato l’intervento di due Volanti che si sono posizionate nei pressi dell’abitazione della vittima. Pochi minuti dopo, il presunto “cassiere” si è presentato al citofono, tentando di entrare in casa. Accortosi della presenza della polizia, ha cercato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato e arrestato dagli agenti.

Il profilo dell’arrestato e le misure adottate

L’uomo, un 47enne di origini napoletane, risultava già gravato da precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità. È stato quindi arrestato per tentata truffa aggravata e condotto presso la Casa Circondariale di Nerio Fischione. In seguito all’accaduto, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’arrestato la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni. In caso di violazione del provvedimento, il soggetto rischia una condanna fino a 1 anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

Il ruolo decisivo della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Il tempestivo intervento degli agenti ha impedito che la truffa venisse portata a termine, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La Polizia di Stato sottolinea come la segnalazione tempestiva da parte della vittima sia stata fondamentale per sventare il reato e assicurare il responsabile alla giustizia.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato è da tempo impegnata a sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle truffe telefoniche, spesso messe in atto da vere e proprie organizzazioni criminali. Attraverso campagne informative e incontri pubblici, le forze dell’ordine ricordano ai cittadini di non fidarsi di sconosciuti che chiedono denaro, soprattutto se si presentano come rappresentanti di enti pubblici o forze dell’ordine.

Come agiscono i truffatori: i consigli per difendersi

Secondo la Polizia, i truffatori utilizzano spesso tecniche consolidate: si fingono parenti in difficoltà, operatori di banca, impiegati delle poste o funzionari del tribunale, e riferiscono di danni subiti da familiari delle vittime per i quali sarebbe necessario versare somme di denaro. Una delle strategie più comuni è quella di tenere occupate tutte le linee telefoniche della vittima, impedendole così di contattare parenti, amici o le forze dell’ordine.

Le raccomandazioni per la sicurezza personale

La Polizia raccomanda di non aprire mai la porta di casa a sconosciuti che si presentano per ritirare denaro con la scusa di aiutare un familiare in pericolo. In caso di dubbi, è fondamentale contattare personalmente il Numero Unico di Emergenza 112, dove risponderà sempre un operatore qualificato appartenente alle forze di polizia.

Prudenza e diffidenza: le parole d’ordine

Il consiglio che arriva dalla Polizia di Stato è quello di mantenere sempre la massima prudenza e diffidenza verso ogni richiesta di denaro. Le forze dell’ordine e gli enti pubblici non richiedono mai il pagamento di somme per sbloccare pacchi, assicurare trattamenti medici immediati, liberare persone arrestate o come risarcimento per incidenti stradali o altri fatti dannosi.

Un fenomeno in crescita: l’importanza della prevenzione

Negli ultimi anni, le truffe ai danni di persone anziane sono in costante aumento. I truffatori sfruttano la vulnerabilità delle vittime, spesso sole e poco avvezze alle nuove tecnologie, per mettere in atto raggiri sempre più sofisticati. La prevenzione e l’informazione restano le armi più efficaci per contrastare questo fenomeno.

Il messaggio della Polizia di Stato

La Polizia di Stato invita tutti i cittadini a non abbassare la guardia e a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto. Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è possibile prevenire e contrastare efficacemente le truffe e proteggere le persone più vulnerabili.

Conclusioni

L’episodio avvenuto a Brescia rappresenta un esempio concreto di come la prontezza e la collaborazione possano fare la differenza nella lotta contro le truffe. La Polizia di Stato rinnova l’appello alla prudenza e alla diffidenza, ricordando che nessun ente pubblico o forza dell’ordine chiederà mai denaro per risolvere situazioni di emergenza.

