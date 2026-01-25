Mamma uccisa davanti al figlio a Nizza, arrestato un uomo già accusato di aver aggredito la ex compagna

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le autorità francesi hanno arrestato un uomo di 45 anni che sarebbe accusato dell’omicidio di Lizabete, la donna di 24 anni uccisa a colpi di pistola nella propria auto, davanti al figlio di 6 mesi a Nizza. L’uomo avrebbe origini portoghesi e pochi giorni prima dell’omicidio sarebbe già stato fermato per aver aggredito la ex compagna.

Svolta nell’omicidio di Nizza, arrestato un uomo

Il sindaco di Nizza Cristian Estrosi ha annunciato che le autorità hanno arrestato un uomo di 45 anni, che sarebbe il principale indiziato nell’omicidio di Lizabete.

La 24enne era stata uccisa a colpi di pistola nella propria auto, nella quale si trovava anche il figlio di soli 6 mesi. Gli investigatori stavano seguendo la pista familiare.

L’omicidio era avvenuto lo scorso 21 gennaio. Il sospettato è stato formalmente incriminato e ha esercitato la facoltà di non rispondere alle domande degli investigatori, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien.

L’indiziato già arrestato per aver aggredito la ex compagna

A quanto riportato sempre da Le Parisien, l’uomo è nato in Portogallo da genitori originari di Capo Verde. È stato arrestato a Grasse, nella regione delle Alpi Marittime.

Pochi giorni prima dell’omicidio, l’uomo sarebbe stato fermato per aver aggredito l’ex compagna. Comparso davanti a un giudice domenica 18 gennaio, era stato rilasciato con un’ordinanza restrittiva.

Avrebbe dovuto essere sotto sorveglianza giudiziaria nel momento in cui ha commesso l’omicidio. Non sono ancora chiare le motivazioni per cui è arrivato a uccidere la 24enne.

Altre due persone sono state rilasciate

La polizia di Nizza ha inoltre comunicato di aver trovato lo scooter del sospettato abbandonato dietro alla stazione della città. La procura lo ha accusato di omicidio premeditato.

Sono state invece rilasciate senza accuse altre due persone che erano state arrestate nei giorni scorsi nell’ambito delle indagini per trovare il responsabile dell’omicidio della 24enne.

I due non erano accusati di aver direttamente commesso il reato. Gli investigatori sospettavano invece che potessero aver fornito assistenza al killer. Un’ipotesi che si è rivelata non fondata.