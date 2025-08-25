Mamoiada in lutto per la morte di Andrea Morelli, volto amato della tradizione folk sarda: aveva solo 25 anni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A soli 25 anni è morto Andrea Morelli, un giovane portavoce della tradizione folk di Mamoiada, in provincia di Nuoro, e di tutta la Sardegna. La scomparsa del giovane appassionato ha scosso nel profondo l’intera comunità, per questo motivo l’amministrazione locale ha scelto di posticipare a data da definirsi la consegna del riconoscimento Mamuthone e Issohadore ad Honorem.

Morto Andrea Morelli, volto del folk sardo

Secondo le indiscrezioni la tragedia sarebbe avvenuta domenica 24 agosto. Il giorno prima Andrea Morelli, 25 anni, aveva sfilato per la festa del Redentore lungo le strade di Nuoro.

Improvvisamente il giovane è morto in circostanze che non vengono riportate. In una nota pubblicata sui social dal Comune di Mamoiada l’amministrazione locale invita la comunità “al raccoglimento e alla riflessione affinché queste disgrazie non si ripetano più, ognuno facendo la propria parte”.

Il grave lutto che ha colpito la comunità di Mamoiada ha portato l’amministrazione locale a posticipare a data da destinarsi la consegna del riconoscimento Mamuthone e Issohadore ad Honorem destinato al tenore Francesco Demuro.

“Hi sa terra di siede lepia”, si legge nella nota, che dalla lingua sarda si traduce con l’antico adagio: “Che la terra ti sia lieve”.

Lutto per la comunità di Mamoiada

Come anticipato, Andrea Morelli era attivo nelle manifestazioni folk del territorio. Faceva parte, infatti, del gruppo Mamuthones e Issohadores dell’associazione Atzeni di Mamoiada. La stessa associazione, appresa la notizia della morte del giovane compagno di avventure, ha pubblicato una nota sui social.

“Neanche il tempo di riprenderci dalla lunga sfilata del Redentore che hai deciso di lasciarci! Ci mancherai Andrea! Trova la pace”, si legge nel comunicato.

Il ricordo di Andrea Morelli

Sui social si moltiplicano i post dedicati alla memoria di Andrea Morelli. Colpiscono le parole del giornalista Antonangelo Liori, che scrive che il ragazzo “incarnava lo spirito ancestrale di una comunità operosa che vuole vivere un’alba nuova”.

Di Morelli colpivano “quel suo prezioso garbo, quella sua passione profonda, quel suo attaccamento alle radici per il quale era esempio fulgido per tutti”, continua Liori, che infine si rivolge direttamente al giovane scomparso: “Ora potrai chiedere a Dio stesso la ragione di quei perché ai quali cercavi di dare una risposta”.

“Le parole sono inutili. Ci vuole tanta, troppa forza per sopportare un dolore così grande”, scrive Raffaele, un suo compaesano. I commenti piovono come lacrime: “Forse il Signore aveva bisogno di un nuovo angelo”, si legge tra i commenti.

Andrea era “un ambasciatore del nostro spirito, un portatore fiero della nostra anima più antica”, scrivono ancora. “Sarai sempre tra noi, nei passi scanditi dai campanacci, nei gesti tramandati, nei volti nascosti dietro le maschere”, si legge in un post.