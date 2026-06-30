Manager di Balenciaga licenziato a Scandicci per molestie, avrebbe anche legato una dipendente alla sedia

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Il tribunale di Firenze ha respinto il ricorso di un manager dello stabilimento di Scandicci della nota marca di moda Balenciaga contro il suo licenziamento. Il dirigente è accusato di molestie verbali e sessuali e anche prevaricazioni fisiche, arrivando a legare una dipendente a una sedia con un elastico.

La sentenza del tribunale di Firenze

Nel 2023 l’azienda di moda Balenciaga aveva licenziato uno dei manager del suo stabilimento di Scandicci, in provincia di Firenze, dopo che le lavoratrici della sede avevano segnalato anonimamente alcune condotte inappropriate.

Il manager aveva quindi fatto ricorso, dando inizio a una procedura che è terminata soltanto tre anni dopo. Il 30 giugno 2026, il tribunale di Firenze ha respinto le argomentazioni del dirigente, che è quindi stato licenziato ufficialmente.

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Il licenziamento era arrivato dopo un’indagine interna, partita da un basso punteggio ottenuto dal manager al capitolo “discriminazioni”. Solo la sentenza del tribunale ha però rivelato le molestie e le violenze subite dalle dipendenti.

Le molestie sessuali alle dipendenti

Una parte importante dei comportamenti che hanno portato al licenziamento del manager sarebbe stata classificabile come molestia a sfondo sessuale.

Molte le battute sulle dipendenti riportate all’interno delle motivazioni della sentenza, come anche diverse erano le frasi sessiste e gli insulti.

Il manager sarebbe arrivato anche a invitare le dipendenti a non indossare indumenti intimi quando si recavano sul posto di lavoro.

Le prevaricazioni fisiche del manager licenziato

Oltre alla componente verbale, ci sarebbero state anche diverse prevaricazioni fisiche. Alcune di esse erano, come le battute e gli insulti, a sfondo sessuale.

La sentenza parla di pacche sul sedere che diventavano vere e proprie “sculacciate”. In un caso, una dipendente sarebbe stata legata a una sedia.

“I comportamenti dell’uomo denotano indifferenza e spregio della professionalità e della dignità delle colleghe, degradante e mortificante” ha commentato la corte.

“Si è venuto a creare un ambiente di lavoro caratterizzato da mancanza di rispetto, degradante e umiliante per le lavoratrici” hanno concluso i giudici. L’azienda non ha rilasciato commenti.