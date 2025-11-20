Manager di Tod's indagati per caporalato, la Procura di Milano accusa anche l'azienda: "Cinesi sfruttati"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Procura di Milano ha indagato tre manager di Tod’s e la stessa azienda con l’accusa di caporalato. Sarebbero ben 53 i lavoratori di nazionalità cinese finiti nel sistema di sfruttamento della filiera produttiva di Tod’s. L’indagine è seguita dal pubblico ministero Paolo Storari, noto per quello che è stato ribattezzato come “metodo Storari” e che punta a risalire la catena delle responsabilità fino ai marchi committenti.

Manager di Tod’s indagati

La Procura di Milano ha avviato un’indagine per caporalato che coinvolge direttamente Tod’s e tre dirigenti dell’azienda: Simone Bernardini, Mirko Bartolini e Vittorio Mascioni. Secondo l’accusa, i tre avrebbero utilizzato la manodopera di 53 lavoratori cinesi in condizioni di sfruttamento all’interno di sei aziende della filiera produttiva.

Per la procura, i dirigenti erano consapevoli delle condizioni in cui operavano gli addetti: turni oltre i limiti di legge, retribuzioni insufficienti, mancanza di norme di sicurezza, alloggi degradanti ricavati negli stessi stabilimenti. Condotte che configurerebbero il reato di caporalato, cioè l’impiego di lavoratori in stato di bisogno approfittando della loro vulnerabilità.

ANSA Manager Tod’s indagati per sfruttamento

Tod’s risulta indagata come società: secondo la Procura non avrebbe adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati commessi dagli amministratori e dai dirigenti nell’interesse dell’impresa.

Di cosa sono accusati

Secondo gli inquirenti, i dirigenti avrebbero ignorato i risultati delle ispezioni affidate a società esterne, che già segnalavano “numerosi indici di sfruttamento”. La documentazione raccolta a partire dall’ottobre 2024 mostra macchinari privi di dispositivi di sicurezza, sostanze infiammabili conservate in modo irregolare e consumi energetici notturni compatibili con lavoro non dichiarato.

Sono state trovate anche fotografie di capi con etichette Tod’s negli stessi stabilimenti dove si sarebbero verificate le irregolarità. Gli inquirenti ritengono di avere elementi per dimostrare il dolo, cioè la consapevolezza del comportamento illecito.

Il presidente e AD di Tod’s, Diego Della Valle, aveva definito le accuse “pesanti e ingiuste”, sostenendo che indagini di questo tipo possano danneggiare il “made in Italy”.

Il metodo Storari

L’indagine è coordinata dal pm Paolo Storari, già noto per aver avviato inchieste sulla filiera del lusso, della logistica e della grande distribuzione. Il suo approccio, ribattezzato “metodo Storari”, risale la catena degli appalti fino ai marchi committenti, ritenuti responsabili di non prevenire sfruttamento o violazioni anche quando avvengono presso aziende esterne.

È un metodo discusso: alcuni giuristi lo considerano un ampliamento eccessivo dei poteri del pm, ma ha avuto l’effetto di estendere la responsabilità alle grandi aziende, non solo ai piccoli subappaltatori.

Nel caso Tod’s, però, l’accusa non riguarda misure preventive come l’amministrazione giudiziaria (già chiesta da Storari), bensì reati specifici. La Procura ha chiesto anche di vietare a Tod’s la pubblicità per sei mesi: la prima udienza è fissata per il 3 dicembre.

La nota di Tod’s

Attraverso una nota ufficiale, Tod’s ha preso atto del fatto che la Corte di Cassazione, mercoledì 19 novembre, ha rigettato le richieste e il ricorso del dottor Paolo Storari:

“In merito alle nuove contestazioni sulla medesima vicenda, la società sta ora esaminando con la stessa tranquillità l’ulteriore materiale prodotto, con preoccupante tempismo, dal dottor Storari”.