Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Controlli nei locali della movida e sanzioni amministrative per i titolari: nel fine settimana, a Siracusa, Polizia di Stato e polizia locale hanno verificato diversi esercizi pubblici: un gestore è stato sanzionato per l’assenza del misuratore del tasso alcolemico e per altre irregolarità.

Verifiche nei locali a Siracusa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, insieme al personale della polizia locale e sotto il coordinamento del dirigente della PAS Paolo Arena, hanno svolto controlli mirati nei locali frequentati durante la movida. Sono state identificate 25 persone e sottoposti a verifica 3 pub, un ristorante, una pizzeria e un bar.

Le irregolarità contestate

Il titolare di un locale è stato sanzionato perché non aveva a disposizione l’etilometro, obbligatorio per gli esercizi che vendono o somministrano alcolici e restano aperti oltre le 24:00. Lo stesso gestore ha ricevuto sanzioni anche per altre violazioni amministrative. Un altro titolare di un pub è stato sanzionato per la medesima mancanza.

L’obbligo è previsto dall’articolo 54 della Legge 120/2010 e vale per tutta la fascia oraria notturna. Il dispositivo deve trovarsi vicino ad almeno un’uscita ed essere segnalato: gli avventori possono così effettuare volontariamente il test prima di mettersi alla guida, con l’obiettivo di prevenire situazioni pericolose sulla strada.

Documenti su rumore e impianti

Altri 3 titolari sono stati invitati a presentare la documentazione mancante sull’impatto acustico e sugli impianti sonori utilizzati nei rispettivi esercizi. La Questura ha ricordato che la musica ad alto volume deve rispettare i limiti delle ordinanze vigenti, per conciliare il divertimento con il riposo e la quiete pubblica. Se i documenti richiesti non verranno esibiti, potrà scattare una sanzione di 1000 euro.

Controlli anche in provincia

Le verifiche hanno interessato anche il territorio di Floridia. La Polizia Amministrativa della Questura di Siracusa ha annunciato che manterrà alta l’attenzione sulla somministrazione di alcolici, vietata ai minori: per i gestori che la consentono è prevista una denuncia penale. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane in altri locali e in tutta la provincia aretusea.