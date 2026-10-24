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Un cittadino romeno residente in provincia di Vicenza ricercato è stato arrestato a Brescia in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo. L’uomo, condannato a 5 anni e 11 mesi di reclusione, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato e attende di essere consegnato alle autorità romene.

L’arresto a Brescia e il mandato europeo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia hanno arrestato un cittadino romeno di 45 anni, residente in provincia di Vicenza. Il provvedimento ha dato esecuzione a un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità romene e dal Tribunale di Bucarest.

La condanna e le ricerche

L’uomo era stato condannato in via definitiva a 5 anni e 11 mesi di reclusione. Nei suoi confronti risultava inoltre emesso un provvedimento di arresto ai fini estradizionali da parte dell’autorità giudiziaria romena. Dopo aver verificato che le ricerche erano ancora attive, il Ministero dell’Interno, attraverso la Direzione centrale della Polizia criminale e il servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia – Divisione S.I.R.E.N.E., ha attivato i canali di collaborazione per informare la competente autorità giudiziaria.

Completate le procedure di identificazione, l’arrestato è stato portato nella Casa circondariale Nerio Fischione di Brescia. Resta a disposizione della Corte d’Appello di Brescia, in attesa della consegna alle autorità romene.

Il ruolo della cooperazione internazionale

La Questura ha sottolineato che l’individuazione e l’arresto dei latitanti sono possibili grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità europee. Il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha evidenziato l’importanza della cooperazione giudiziaria e di polizia: tramite Interpol, Europol e S.I.R.E.N.E., i provvedimenti di cattura emessi dalle autorità giudiziarie vengono inseriti in un’unica banca dati e resi esecutivi nel rispetto degli accordi tra gli Stati. L’obiettivo, ha spiegato, è assicurare la custodia cautelare o l’esecuzione della pena per chi si è sottratto alla giustizia nel Paese in cui il reato è stato commesso, in questo caso la Bucarest.

IPA