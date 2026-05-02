Mandello del Lario, 15enne muore dopo essersi tuffato nel lago vietato e il sindaco sbotta sui social

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tragedia a Mandello del Lario, Lecco, dove un ragazzo di quindici anni è morto dopo essersi buttato nelle acque gelide del lago. Si trovava insieme a degli amici e, nonostante l’ingente numero di mezzi accorso per soccorrerlo, non c’è stato niente da fare per lui. Sui social, il sindaco del comune ha spiegato come nell’area ci fosse un divieto di accesso e fatto un appello alle famiglie.

Tragedia a Mandello del Lario, Lecco

Tutta la comunità di Mandello del Lario, nel Lecchese, è scossa dalla tragica morte di un quindicenne cui è stato fatale un tuffo nelle acque del Lario all’altezza della Canottieri Moto Guzzi.

I fatti sono accaduti nel primo pomeriggio di sabato 2 maggio, intorno alle 15. A dare la notizia della scomparsa del giovane è stato, su Facebook, il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli.

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Il luogo del tragico incidente

L’incidente e la morte del 15enne

L’allerta era scattata alle 14:06 dalla centrale operativa di Areu dove era arrivata una segnalazione.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino – che come riporta il Giorno sarebbe straniero – si trovava con alcuni amici su una piattaforma galleggiante installata al porticciolo del posto. Da lì, si sarebbe tuffato nelle acque ghiacciate. Dopo poco è arrivato l’appello ai soccorritori perché dopo “aver visto una persona cadere nel lago”, la stessa non era più riemersa.

In poco tempo sono arrivati l’elinucleo dei vigili del fuoco di Malpensa, una squadra di sommozzatori, squadre di terra e soccorritori acquatici con una vasta operazione coordinata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco.

L’appello del sindaco

Dopo quasi un’ora di ricerche, la tragica notizia. I vigili del fuoco avevano ritrovato il corpo del ragazzo ma gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Su Facebook, il sindaco di Mandello del Lario, Riccardo Fasoli, ha spiegato che nell’area in cui si trovava il giovane esisteva un divieto di accesso. “Oggi ha perso la vita un ragazzo, alla ricerca di divertimento, in un posto pericoloso, con divieto di accesso e in un lago che, se non si sa nuotare bene in acqua dolce, è mortale. Social, televisione e tutto il resto insegnano a trasgredire, a essere contro. Serve che si faccia qualcosa nelle case e nelle comunità da dove questi ragazzi partono la mattina, per un pomeriggio di divertimento che spesso è già nell’idea che diventi trasgressivo. E basta poco. Pochissimo. Bisogna fare qualcosa. Noi ci mettiamo i cartelli, il personale, la polizia locale. Ma qui va spiegato che le regole ci sono perché sono a tutela di tutti. Della vita di tutti.”

Il tragico incidente ha riportato alla memoria un altro simile occorso nell’agosto 2023, quando era morta in condizioni analoghe Fatou Thiao, bambina 11enne di Bulciago, che aveva perso la vita nel pomeriggio di Ferragosto nelle acque del lago di Como alla foce del torrente Meria.