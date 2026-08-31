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Due titolari di strutture ricettive sono stati denunciati per occupazione abusiva di demanio pubblico a Manduria (Taranto), dopo controlli effettuati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia Costiera. Le verifiche sono state condotte lungo la litoranea salentina, dove sono state rilevate installazioni non autorizzate di ombrelloni e lettini su aree di proprietà pubblica.

Controlli mirati lungo la costa salentina

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Manduria insieme al personale della Guardia Costiera di Maruggio hanno svolto mirati sopralluoghi nella zona di San Pietro in Bevagna. L’obiettivo era verificare eventuali violazioni legate all’uso illecito del demanio marittimo, in particolare presso alcune strutture ricettive situate lungo la costa.

Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno accertato che, presso un albergo con spiaggia privata, era stata occupata un’area attigua di demanio pubblico di circa 180 mq. In questa zona sono stati trovati 9 ombrelloni e 18 lettini recanti il logo della struttura, installati presumibilmente senza alcuna autorizzazione.

Una situazione analoga è stata riscontrata anche in uno stabilimento balneare della zona. Qui il titolare aveva occupato illecitamente una porzione di spiaggia pubblica di circa 250 mq, posizionando una decina di lettini e 10 ombrelloni su un’area di libero accesso.

Denunce e sequestro del materiale

I titolari delle due strutture, rispettivamente di 58 anni e 57 anni, entrambi residenti a Manduria, sono stati denunciati in stato di libertà e deferiti alle Autorità competenti. Le accuse riguardano la violazione del codice della navigazione e la occupazione abusiva di spazio demaniale.

Tutto il materiale installato senza autorizzazione, tra cui ombrelloni e lettini, è stato rimosso e posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia Costiera di Maruggio rappresenta un segnale di attenzione verso il rispetto delle normative in materia di utilizzo del demanio marittimo. Le autorità continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori violazioni e garantire la legalità lungo le coste salentine. L’ultima segnalazione riguarda la città di Manduria.

IPA