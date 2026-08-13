Manfredi Capoccia annegato a Tarquinia vicino Viterbo, 34enne trovato morto dopo due ore di ricerche

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha cercato di gridare aiuto dopo essere caduto da un pontile sul lungomare di Tarquinia, ma è scomparso tra le onde. Il corpo di Manfredi Capoccia è stato trovato dopo ore di ricerche nel mare davanti alla costa del comune nel Viterbese, scattate per l’allarme lanciato da passanti che avevano sentito qualcuno urlare. Il 34enne sarebbe morto per annegamento, ma l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia per fare chiarezza sull’accaduto.

La morte di Manfredi Capoccia

Secondo le ricostruzioni riportate dalla stampa locale, Capoccia sarebbe finito in mare da un pontile di porto Clementino, nella località di Tarquinia Lido, in provincia di Viterbo, nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto.

Dopo essere caduto in acqua è stato sentito gridare da una coppia di passanti, che hanno sentito le urla a distanza e hanno lanciato l’allarme. Quelle richieste di aiuto, però, si sarebbero spente subito dopo.

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Le ricerche a Tarquinia

Le ricerche sono scattate immediatamente nelle acque davanti a porto Clementino, con l’intervento dei vigili del fuoco e il supporto dell’elicottero dell’aviazione dell’Esercito Aves per sorvolare la zona.

Le operazioni sono state rese complesse a causa della visibilità ridotta per il buio. Dopo due ore, intorno alle 3 di notte, il cadavere è stato individuato e recuperato successivamente dai mezzi nautici della Capitaneria di porto, arrivata sul posto insieme alla polizia e al personale sanitario del 118.

Le indagini

Il corpo, non identificato nell’immediatezza del recupero, è stato trasportato al porto di Civitavecchia per essere sottoposto ai primi accertamenti della polizia giudiziaria e della scientifica del commissariato locale.

La salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria e del medico legale per gli esami autoptici utili a fare chiarezza sulle cause della morte di Manfredi Capoccia.