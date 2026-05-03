Manfredonia, minacce choc all’assessora Maria Teresa Valente, "ti auguro di essere violentata da un straniero"

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Minacce sessiste contro Maria Teresa Valente, assessora di Manfredonia, durante il consiglio comunale sull’accoglienza dei migranti: alcuni cittadini le avrebbero augurato di subire violenza sessuale da stranieri. Dura la condanna della maggioranza politica e dell’assessora: “C’è un limite che non può essere superato”.

Bagarre in consiglio a Manfredonia

Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e ai Servizi sociali di Manfredonia, in provincia di Foggia, è stata vittima di una pesante aggressione verbale durante una pausa del consiglio comunale dedicato al progetto di accoglienza di circa 70 migranti nella Casa della Carità.

Secondo quanto ricostruito da diverse fonti locali e nazionali, alcuni cittadini presenti avrebbero rivolto all’assessora frasi volgari e sessiste, fino ad arrivare a un inquietante augurio di violenza sessuale. Tra le espressioni riportate dalla stampa compare la frase: “Ti auguro di essere violentata da uno straniero”.

L’episodio sarebbe avvenuto a margine di una seduta già particolarmente accesa, convocata per discutere il piano di accoglienza destinato a richiedenti asilo e migranti nel territorio sipontino.

La condanna della maggioranza

L’aggressione verbale è stata denunciata pubblicamente dalle rappresentanti femminili dei partiti della maggioranza di centrosinistra Europa Verde, Con, Progetto Popolare, Molo 21 e Partito Democratico, che hanno diffuso una nota congiunta definendo quanto accaduto “gravissimo e inaccettabile”.

Secondo la ricostruzione fornita dalle consigliere comunali, alcuni manifestanti avrebbero interrotto più volte il dibattito sul progetto di accoglienza. Durante il momento di tensione, Maria Teresa Valente si sarebbe avvicinata ad alcuni presenti nel tentativo di calmare gli animi, venendo però bersagliata da insulti e minacce.

“Nessuna donna e nessuna persona impegnata nella vita pubblica deve essere esposta a minacce di questo livello per le proprie idee” si legge nella nota politica diffusa dopo il consiglio comunale. Le esponenti della coalizione hanno inoltre invitato la cittadinanza a non minimizzare episodi di questo tipo e a isolare ogni forma di intimidazione verbale.

Le parole di Maria Teresa Valente

Dopo la diffusione della notizia, l’assessora ha commentato pubblicamente quanto accaduto, sottolineando la gravità del linguaggio utilizzato nei suoi confronti.”Ringrazio chi ha fatto emergere quanto accaduto, perché una minaccia così grave non può passare sotto silenzio” ha dichiarato Valente. “La ritengo grave come amministratrice, ma prima ancora come donna”.

L’assessora, che segue direttamente i progetti legati all’inclusione e all’assistenza sul territorio, ha poi collegato l’episodio al più ampio problema della violenza di genere in Italia.

“Nel nostro Paese parliamo ogni giorno di violenze e femminicidi: tutto questo contribuisce a creare un clima che legittima comportamenti e normalizza ciò che non deve diventare normale. C’è un limite che non può essere superato. E quel limite è la violenza, anche quando passa dal linguaggio”.