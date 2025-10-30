Mangia funghi selvatici a Ostuni e muore, cos'è l'amanita ovoidea fatale per Antonia Antelmi: grave la figlia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una donna di 80 anni, Antonia Antelmi, è morta a Ostuni dopo aver mangiato alcuni funghi selvatici. Dopo i primi esami è stato ricostruito che l’anziana è deceduta per un’intossicazione da amanita ovoidea, un fungo relativamente poco tossico, ma considerato di scarsa qualità e pericoloso perché simile ad altre specie, estremamente velenose.

Antonia Antelmi, 80 anni, è morta a Ostuni a causa di un’intossicazione, dopo aver mangiato alcuni funghi raccolti nelle campagne di Martina Franca, il 28 ottobre scorso.

Fin da subito è stato chiaro a medici e autorità che erano proprio i funghi a essere la causa della morte della donna. Era atteso il responso degli esami, che però non ha rivelato l’ingestione di una delle specie più velenose e tossiche che di solito sono coinvolte in episodi di questo tipo.

Al contrario, la donna aveva mangiato un’amanita ovoidea, sì tossica, ma che causa solo occasionalmente intossicazioni e comunque con conseguenze minori per la salute.

La figlia ricoverata in ospedale

Non è stato però questo il caso. Oltre alla donna deceduta infatti, anche la figlia aveva consumato gli stessi funghi. La donna, 56 anni, si trova al momento ricoverata in ospedale a Brindisi.

I medici dell’ospedale Perrino hanno comunicato che le sue condizioni sono stabili, ma rimangono comunque molto gravi.

Il pasto che ha causato l’intossicazione risale al 21 ottobre. Entrambe le donne si sarebbero presentate in ospedale con sintomi da intossicazione ma sarebbero tornate a casa contro il parere dei medici.

I rischi dell’amanita ovoidea

Come detto, il fungo mangiato dalle due donne, l’amanita ovoidea, non è tra i più tossici. Causa la sindrome norleucinica o nefrotossica, che danneggia i reni, in forma relativamente lieve.

Il fungo viene considerato da alcuni persino commestibile, anche se di scarsa qualità proprio perché tende a causare problemi a seguito delle lievi intossicazioni.

La ragione principale per cui viene evitato è che assomiglia moltissimo per caratteristiche all’amanita proxima e all’amanita verna, varianti estremamente tossiche con cui condivide l’habitat.