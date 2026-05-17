Mangia un gelato con gli amici e si sente male, Adriano D'Orsi morto a Casoria vicino Napoli: aveva 16 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragedia a Casoria, in provincia di Napoli, dove Adriano D’Orsi, un ragazzo di 16 anni, è morto in seguito a un improvviso malore accusato poco dopo aver mangiato un gelato con alcuni amici. Il ragazzo soffriva di allergie note: la Procura di Napoli Nord ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia per chiarire se si sia trattato di shock anafilattico o di un altro tipo di malore.

Morto a 16 anni a Casoria, colpa di un gelato

Una serata tra amici e un gelato consumato al solito posto, poi l’improvvisa tragedia. È accaduto sabato 16 maggio a Casoria, in provincia di Napoli, dove Adriano D’Orsi, 16 anni, è morto dopo aver accusato un malore.

La vicenda ha sconvolto l’intera comunità cittadina e ora sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era passato da una gelateria di via Bologna insieme ad alcuni amici.

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Adriano avrebbe consumato un gelato come aveva già fatto altre volte nello stesso locale, senza precedenti problemi. Poco dopo, però, avrebbe iniziato a sentirsi male in maniera improvvisa.

Adriano D’Orsi aveva allergie

Gli amici, resisi conto della gravità della situazione, lo hanno accompagnato rapidamente a casa del padre, che vive a poche decine di metri dal luogo dove il giovane aveva iniziato a sentirsi male.

In quei momenti concitati qualcuno avrebbe tentato di somministrargli del cortisone, anche perché il sedicenne soffriva di allergie già note alla famiglia. Le sue condizioni, tuttavia, sarebbero precipitate nel giro di pochi minuti.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, purtroppo non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del ragazzo.

Indagini e autopsia

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Gli investigatori hanno sequestrato campioni dei gusti di gelato consumati dal giovane per effettuare tutte le analisi necessarie.

Si tratta della procedura standard utile a verificare eventuali presenze di allergeni o altre sostanze che possano aver provocato una reazione fatale. Al momento, infatti, non viene esclusa nessuna ipotesi: gli inquirenti valutano sia la possibilità di uno shock anafilattico sia quella di un malore improvviso indipendente dagli alimenti ingeriti.

La salma del ragazzo è stata trasferita all’obitorio di Giugliano in Campania, dove verrà eseguita l’autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte. La famiglia del 16enne si è affidata all’avvocato Francesco Petruzzi.

La notizia ha suscitato profonda commozione a Casoria. Il sindaco Raffaele Bene ha espresso il cordoglio dell’intera città attraverso un messaggio pubblicato sui social: “Casoria oggi piange un suo figlio”, ha scritto il primo cittadino.