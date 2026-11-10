Mangiano funghi velenosi e mortali Amanita phalloides scambiati per chiodini a Cassino, 4 intossicati

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A Cassino quattro persone sono rimaste gravemente intossicate dopo aver mangiato funghi velenosi e mortali della specie Amanita phalloides, da loro scambiati per chiodini. Sono state trasferite d’urgenza nei policlinici Gemelli e Umberto I di Roma. Nell’ultima settimana sono stati sei gli interventi nella provincia di Frosinone.

Scambiano funghi velenosi per chiodini: 4 intossicati a Cassino

Il caso è stato ricostruito da LeggoCassino: le quattro persone rimaste intossicate avevano raccolto una dozzina di funghi convinti che fossero comuni chiodini, li hanno cucinati e poi mangiati, senza sapere che stavano ingerendo esemplari di Amanita phalloides, tra le specie più velenose e potenzialmente mortali esistenti.

Determinante è stato l’intervento dell’ispettorato micologico dell’Asl di Frosinone, che ha permesso di identificare tempestivamente il problema e attivare le procedure sanitarie necessarie. Due delle quattro persone che avevano consumato i funghi non presentavano ancora sintomi e non si erano recate in ospedale.

L’allarme del micologo Aldo Terranova

Aldo Terranova, micologo dell’Asl di Frosinone in servizio a Cassino, ha commentato così l’accaduto: “Credo che sia uno degli episodi più gravi che si siano mai verificati in Italia per la quantità di funghi ingeriti”.

L’esperto ha raccontato: “È stata ingerita una quantità enorme di Amanita phalloides, almeno una decina di funghi, probabilmente dodici. Si tratta di un’intossicazione di una gravità incredibile, con un quantitativo di sostanza tossica estremamente elevato”.

Allarme funghi velenosi nella provincia di Frosinone: i dati

Stando ai dati diffusi dall’Asl di Frosinone, dal 28 ottobre al 9 novembre sono stati registrati cinque episodi che hanno riguardato complessivamente una decina di persone.

Aldo Terranova, a tal proposito, ha riferito che “solo nell’ultima settimana abbiamo effettuato sei interventi: due a Sora, uno a Frosinone e tre a Cassino”. Anche nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 novembre, Terranova ha dovuto gestire personalmente due episodi di intossicazione nella città martire.

I rischi legati ai funghi velenosi

Nella sua nota, l’Asl di Frosinone ha sottolineato che le amatossine contenute negli esemplari di funghi della specie Amanita phalloides “possono provocare danni epatici gravissimi“, fino all’”insufficienza epatica“, che è “potenzialmente mortale“.

Le parole di Immacolata Verdicchio, Responsabile della UOC SIAN dell’Asl di Frosinone: “Grazie alle competenze dei micologi dell’Asl di Frosinone è stato possibile ottenere in tempi rapidissimi diagnosi micologiche che hanno consentito ai clinici di adottare le terapie di supporto più appropriate e, nei casi più gravi, disporre tempestivamente il trasferimento dei pazienti presso strutture ospedaliere specializzate”.

L’Asl di Frosinone ha ricordato che è attivo il servizio gratuito degli ispettorati micologici per la verifica dei funghi raccolti, raggiungibile al numero di telefono 0776/8294231.