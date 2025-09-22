Manifestazione a Milano per Gaza, scontri con la polizia alla stazione Centrale: turisti in fuga

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Manifestazioni e cortei nelle principali città, ma anche sit-in e proteste a bloccare porti, autostrade e linee ferroviarie: è la mobilitazione in tutta Italia per lo sciopero generale proclamato dai sindacati per oggi, 22 settembre, per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. A Milano diversi momenti di tensione durante il corteo pro Palestina, con scontri tra manifestanti e polizia alla stazione Centrale. Il gruppo è stato disperso dalle forze dell’ordine con i lacrimogeni.

Manifestazione a Milano per Gaza

A Milano come in decine di altre città in Italia migliaia di manifestanti sono scesi in strada nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati di base in solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza.

Un corteo composto da migliaia di persone è partito da piazzale Cadorna verso la stazione Centrale, in testa uno striscione con scritto “Blocchiamo tutto”. Lo riporta Ansa.

IPA I danni all’ingresso della stazione Centrale di Milano

Bruciata bandiera Usa davanti al consolato

Il corteo si è fermato brevemente all’angolo tra piazza della Repubblica e via Turati, dove ha sede il consolato americano.

Adnkronos riporta che i manifestanti in testa al corteo, dopo un momento di silenzio, hanno fatto sentire il rumore dei droni che sorvolano Gaza e hanno poi dato alle fiamme una bandiera Usa.

“Gli Stati Uniti hanno enormi responsabilità per tutte le guerre degli ultimi anni”, hanno detto gli organizzatori.

Scontri tra manifestanti e polizia alla stazione Centrale

Quando il corteo è arrivato in zona stazione Centrale, un gruppo di manifestanti ha cercato di entrare, venendo a contatto nell’atrio con il cordone delle forze di polizia.

Ci sono stati momenti di tensione e scontri tra manifestanti e poliziotti.

Alcuni manifestanti hanno lanciato fumogeni, la polizia ha risposto con delle manganellate e cariche di alleggerimento per respingerli.

LaPresse riferisce che la stazione è stata chiusa da tutti i lati.

Sul posto è intervenuto anche un contingente di carabinieri a supporto della polizia.

Un caos che ha messo in fuga dalla stazione turisti e viaggiatori, già alle prese con gli effetti dello sciopero.

Dispersi i manifestanti

Le forze dell’ordine hanno lanciato lacrimogeni per disperdere i manifestanti, costringendoli alla fuga verso via Vittor Pisani.