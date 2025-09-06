Manifestazione a Milano per il Leoncavallo, a migliaia in piazza in due cortei tra centri sociali e attivisti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Si contano circa 15mila persone a Milano per protestare contro lo sgombero del Leoncavallo. A due settimane dallo sfratto dello storico centro sociale, migliaia di antagonisti, militanti e attivisti si sono riversati per le strade della città in due cortei. Presenti tra i centri sociali e le associazioni anche diversi personaggi della scena meneghina come i comici Claudio Bisio e Paolo Rossi, oltre ad esponenti della politica locale e nazionale senza bandiere, come il leader di Avs Nicola Fratoianni e rappresentanti del Pd.

I due cortei per il Leoncavallo

La protesta è stata suddivisa in due cortei, il primo partito intorno alle 13 di sabato 6 settembre dalla Stazione centrale, con antagonisti e centri sociali a guidare circa 5mila attivisti dietro lo striscione “Contro la città dei padroni”. Durante il percorso è andata in scena l’occupazione simbolica del cantiere del Pirellino, uno dei progetti al centro dell’inchiesta sull’urbanistica della procura di Milano.

La marcia si è unita a Porta Venezia all’altra manifestazione più numerosa partita alle 15 con in testa le mamme del Leoncavallo, seguite da tante associazioni e sigle come Avs, Cgil, Anpi, Arci e ad aprire il corteo gli striscioni “Giù le mani dalla città” e “Leoncavallo, il sogno dell’alternativa”. Vicino alla prefettura presidiata da un cordone di forze dell’ordine, i manifestanti hanno acceso fumogeni e fuochi d’artificio e qualcuno ha anche lanciato delle uova, ma non si sono registrate tensioni.

La manifestazione a Milano

Presenti in piazza anche Alleanza Verdi e Sinistra, con il segretario di SI, Nicola Fratoianni, Rifondazione Comunista e diversi esponenti del PD, che non ha partecipato ufficialmente, con il segretario metropolitano Alessandro Capelli.

Tra i manifestanti anche i comici milanesi Claudio Bisio, Paolo Rossi, Bebo Storti, Gigi Alberti, Antonio Catania e Renato Sarti, riuniti dietro lo striscione The Comedians, dal titolo dello spettacolo dal grande successo del 1985 diretto da Gabriele Salvatores.

Claudio Bisio tra i comici in piazza per il Leoncavallo

Il commento del ministro Piantedosi

Ospite del meeting di Cernobbio, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto a una domanda sulle proteste per lo sgombero del Leoncavallo da lui ordinato senza preavviso nella giornata del 21 agosto.

"Non siamo preoccupati perché siamo convinti che ogni manifestazione di pensiero, di compresa questa cui lei fa riferimento, si svolgerà con senso di responsabilità – ha dichiarato a margine del Forum Teha – Non è stato il nostro provvedimento, è stata l'esecuzione di provvedimenti che erano doverosi, derivavano da provvedimenti di natura giudiziaria: l'illegittimità di quella occupazione abusiva era stata sancita dalla magistratura e quindi abbiamo fatto la cosa più normale di questo mondo".