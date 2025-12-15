Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Trentadue persone sono state denunciate per blocco stradale a seguito di una manifestazione svoltasi presso il Terminal Container del Porto di Ravenna. L’episodio si è verificato il 28 novembre scorso, durante uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base per protestare contro la “finanziaria di guerra” e il governo Meloni. I manifestanti hanno occupato la sede stradale, impedendo per circa due ore il regolare accesso al terminal e causando disagi alla circolazione.

Denunce dopo il blocco stradale al porto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Digos della Questura di Ravenna ha identificato trentadue soggetti coinvolti nel blocco stradale avvenuto nei pressi del TCR del porto. L’azione di protesta si è svolta il 28 novembre, in concomitanza con la giornata di sciopero generale promossa dall’USB (Unione Sindacale di Base), che aveva come obiettivo la contestazione della legge finanziaria e delle politiche del governo Meloni.

Manifestazione e motivazioni della protesta

Il gruppo di manifestanti si è radunato presso il Terminal Container del porto per esprimere dissenso contro il transito delle navi dirette in Israele. Dopo essersi raccolti, i partecipanti hanno occupato la sede stradale, bloccando l’accesso al terminal e impedendo il passaggio dei mezzi pesanti necessari alle operazioni di carico e scarico delle merci. L’azione ha causato problemi alla normale circolazione e ha interrotto le attività portuali per circa due ore.

Intervento delle forze dell’ordine e identificazione dei responsabili

La presenza delle forze dell’ordine sul posto ha permesso di evitare che la situazione degenerasse, grazie a un’opera di mediazione tra i manifestanti e gli autisti dei mezzi pesanti. Parallelamente, gli operatori della Digos hanno svolto un’attività info-investigativa che ha portato all’identificazione dei responsabili della condotta illecita. Alcuni dei soggetti identificati risultano già noti alle forze dell’ordine e con precedenti alle spalle.

