Manifestazione a Roma, Gianni Alemanno racconta l'aggressione: "Odio antifascista, circondati e presi a calci"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gianni Alemanno denuncia su Facebook un’aggressione a Roma durante la manifestazione del 30 ottobre: insieme a Massimo Arlechino sarebbe stato accerchiato in auto da attivisti con caschi da moto nella zona dell’Esquilino, tra sputi, minacce e colpi alla vettura. Alemanno ha sporto denuncia a Trastevere e parla di “odio antifascista”.

La denuncia di Gianni Alemanno

Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e oggi esponente di Futuro Nazionale, ha raccontato su Facebook la sua versione di quanto gli sarebbe accaduto venerdì 30 ottobre, nel giorno dello sciopero generale proclamato dall’Usb contro il caro vita e il riarmo. Secondo la sua testimonianza, poco dopo le 11 si trovava in auto con Massimo Arlechino, presidente del movimento Indipendenza.

I due erano bloccati nel traffico generato dalle manifestazioni nella zona dell’Esquilino, quando all’incrocio tra via Rattazzi e via Carlo Alberto, Alemanno sarebbe stato riconosciuto da un gruppo di 300-400 persone, in gran parte studenti, diretto verso piazza dei Cinquecento, dove si stava formando il corteo.

Il gruppo si sarebbe lasciato andare a una raffica di insulti, dopodiché una decina di attivisti più adulti, secondo quanto riferito, “armati di caschi da moto, hanno circondato la macchina minacciando me e Arlechino, lanciando sputi e colpendo ripetutamente l’autovettura con colpi di casco e calci”.

Alemanno sostiene che sul posto ci fosse un solo poliziotto in borghese, che avrebbe seguito la scena senza intervenire per evitare un’escalation. Solo dopo diversi minuti, grazie alla presenza dell’agente e all’intervento di altri manifestanti, il gruppo si sarebbe allontanato. Lo avrebbe fatto, però, seguitando a intonare cori contro di lui e contro Roberto Vannacci.

“Odio antifascista”

L’auto, di proprietà di Arlechino, avrebbe riportato ammaccature. I due hanno presentato denuncia per aggressione, minacce e danneggiamento al Commissariato di Trastevere. Nel suo post, l’esponente di Futuro Nazionale ha dato una lettura politica dell’episodio: “Rimango impressionato da come ancora oggi all’interno di queste manifestazioni si sviluppi un diffuso odio antifascista che provoca aggressioni contro persone che come noi non costituivano nessuna forma di minaccia o provocazione politica”.

“Sono bastati i nostri volti per scatenare un odio viscerale e gesti di violenza che per poco non sono degenerati in qualcosa di più grave” ha proseguito, puntando poi il dito anche sulla composizione dei cortei. “Ho visto con chiarezza che a fianco dei manifestanti più giovani, dei veri e propri studenti, ci sono elementi molto più pericolosi che svolgono funzioni di organizzazione e di provocazione di violenza”.

La manifestazione di Roma

Oltre Roma, la giornata di mobilitazione ha coinvolto decine di città italiane. Nella Capitale, gli studenti partiti dalla Sapienza sono confluiti a piazza dei Cinquecento per unirsi alla manifestazione dell’Usb. Il corteo ha poi raggiunto il ministero dei Trasporti a Porta Pia. In altri punti della città non sono mancati momenti di tensione: lanci di uova davanti al ministero dell’Istruzione, cariche di alleggerimento a Ponte Sisto e un cassonetto dato alle fiamme vicino al Colosseo.

Per Alemanno è uno dei primi episodi pubblici dopo il ritorno sulla scena politica. L’ex sindaco ha trascorso un anno, cinque mesi e 24 giorni nel carcere di Rebibbia. Vi era entrato la sera del 31 dicembre 2024 per scontare la condanna per traffico di influenze illecite legata all’inchiesta “Mondo di Mezzo”.

Dal 24 giugno l’ex sindaco di Roma è tornato in libertà, accolto da un centinaio di sostenitori: in quell’occasione si è dichiarato innocente e ha denunciato il problema del sovraffollamento delle carceri, come fatto diverse volte anche durante la detenzione attraverso le sue lettere.