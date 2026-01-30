Manifestazione a Torino del 31 gennaio, per Askatasuna scendono in piazza 15 mila persone: i percorsi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si stima che saranno più di 15mila le persone che sabato 31 gennaio arriveranno a Torino per marciare a supporto di Askatasuna, storico edificio in Corso Regina Margherita 47 occupato da più di 30 anni. La manifestazione, di carattere nazionale, è stata organizzata in protesta allo sgombero del centro sociale effettuato dalle forze dell’ordine e dalla fine del patto con il Comune che avrebbe dovuto legalizzarlo.

La manifestazione del 31 gennaio

I portavoce del centro sociale Askatasuna, nella conferenza stampa del 29 gennaio, hanno confermato la manifestazione in programma sabato 31.

Nonostante le richieste del Prefetto di un’unica marcia, si svolgeranno 3 cortei, in partenza alle ore 14:30: uno da Palazzo Nuovo all’Università, uno dalla stazione di Porta Nuova e l’ultimo da Porta Susa.

ANSA

I tre diversi cortei si riuniranno in piazza Castello per proseguire la marcia verso corso Regina Margherita, lì dove si trova l’edificio sgomberato.

Dopo aver attraversato il quartiere Vanchiglia, la manifestazione si concluderà, così come previsto inizialmente, in corso Regio Parco.

Si marcia a sostegno di Askatasuna

“Hanno aderito alla piattaforma più di 200 realtà eterogenee, bocciofile, centri sociali, circoli, vari comitati di quartiere cittadini e nazionali” si legge sul sito ufficiale di Askatasuna.

Già nel giorno precedente al corteo, hanno iniziato ad arrivare a Torino attivisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, ospitati a Palazzo Nuovo, occupato per l’occasione da mercoledì.

Certa la partecipazione di numerose realtà studentesche, politiche e sindacali e di esponenti del movimento No Tav.

All’iniziativa ha dato il proprio sostegno anche il fumettista Zero Calcare, che ne ha disegnato la locandina.

Il prefetto di Torino vieta caschi e mascherine

Da tutta Italia arriveranno anche agenti della polizia, più di 1000 saranno inviati a Torino per la gestione dell’ordine pubblico.

Per la “tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica” il Prefetto Donato Cafagna ha vietato la somministrazione d’asporto e la detenzione di bevande in vetro o alluminio.

La seconda ordinanza prevede il veto di detenere oggetti atti a nascondere il viso come caschi o mascherine, così come fumogeni e altro materiale esplosivo.

Nelle zone interessate al corteo sono stati anche predisposti il divieto di sosta e la rimozione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.