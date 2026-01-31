Manifestazione Askatasuna a Torino, guerriglia e scontri con la polizia tra lanci di bombe carta e lacrimogeni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Guerriglia urbana, scontri e tensione altissima a Torino alla manifestazione per Askatasuna, il centro sociale sgomberato e posto sotto sequestro il 18 dicembre 2025 dopo un intervento della Digos. Al corteo di sabato 31 gennaio alcuni antagonisti e anarchici sono entrati in contato con la polizia: ci sono stati lanci di bombe carta e lacrimogeni in corso Regina Margherita.

La manifestazione per Askatasuna a Torino

Nel primo pomeriggio a Torino è partito il corteo per Askatasuna.

Un primo gruppo di sindacati e collettivi studenteschi è partito dalla stazione di Porta Susa, mentre un altro, con esponenti del Movimento No Tav e altre realtà sociali, dalla stazione di Porta Nuova.

ANSA

Proprio a Porta Nuova è arrivato anche Zerocalcare: tra i dimostranti c’era anche Nicoletta Dosio, storica portavoce dei NoTav.

Gli scontri tra manifestanti e polizia

La tensione è salita quando i manifestanti sono entrati in contatto con la polizia.

All’altezza della ex sede del centro sociale sono state lanciate bombe carta e pietre in direzione degli agenti. I poliziotti hanno risposto con idranti e lacrimogeni: in corso Regina Margherita (dove al civico 47 c’era la sede del centro sociale) sono stati appiccati dei piccoli incendi.

I disordini sono avvenuti anche dietro la struttura universitaria Campus Einaudi. Autonomi e gruppi di anarchici a volto coperto hanno aspettato poco prima delle 18 per dare il via agli scontri.

La maggior parte ha abbandonato il corteo

Da segnalare che nel corso della giornata la maggior parte delle persone ha manifestato in maniera pacifica: quasi tutti poi se ne sono andati quando gli antagonisti hanno dato il via agli scontri con le forze dell’ordine.

Secondo gli organizzatori in piazza ci sarebbero almeno 50mila persone. Almeno due manifestanti sono stati portati via dalle forze dell’ordine durante gli scontri.

Torino era blindata in occasione di questa manifestazione, che si temeva potesse degenerare in scontri e disordini: in città erano schierati mille poliziotti.

Feriti e fermati

Sono sei le persone portate negli ospedali di Torino a seguito della manifestazione nazionale per Askatasuna.

Tre feriti sono stati condotti al Cto e gli altri tre al Giovanni Bosco. Nessuno di loro è grave.

Ci sarebbero poi 10 fermati tra le fila degli anarchici e antagonisti. Due camionette della polizia sono andate in fiamme.

Askatasuna, cos’è e perché le proteste

Askatasuna è stato uno storico centro sociale autogestito, attivo dal 1996 al dicembre 2025 in un edificio occupato nel quartiere Vanchiglia. Era noto per l’attivismo politico (inclusi i movimenti No Tav), culturale e la militanza.

Il nome significa “libertà” in basco. Il termine simboleggia l’emancipazione. La storia del centro sociale però ha generato forti polarizzazioni tra chi lo considerava una risorsa territoriale e chi un luogo di violenza.

Nato come spazio di controcultura e mutualismo, è stato sgomberato e posto sotto sequestro il 18 dicembre 2025 a seguito di un intervento della Digos. Proprio dopo lo sgombero del dicembre 2025, si sono susseguite manifestazioni di protesta in città.