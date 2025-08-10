Manifestazione contro il Ponte sullo Stretto di Messina, oltre duemila in corteo: “Opera inutile”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Oltre duemila persone hanno partecipato alla manifestazione contro il Ponte sullo Stretto. Il corteo si è riunito in piazza Cairoli a Messina ed è stato organizzato da esponenti politici, sindacati e associazioni ambientaliste. Secondo i manifestanti, l’opera è “inutile e antieconomica” e avrebbe un impatto sociale e ambientale “devastante”.

Manifestazione contro il Ponte sullo Stretto di Messina

La manifestazione contro la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina si è tenuta il 9 agosto nella città siciliana. Oltre alle persone legate all’organizzazione, alla manifestazione hanno partecipato anche docenti di scuole superiori, universitari e semplici cittadini.

Tanti i cittadini arrivati da Villa San Giovanni, in Calabria.

“Opera inutile, antieconomica e dannosa per l’ambiente”

“Il ponte è inutile, antieconomico, devastante e avrebbe un impatto sociale e ambientale irreversibile. Questo non è assolutamente un luogo che può tollerare un’opera così gigantesca, con una esigenza strutturale e ambientale così impattante oltre che sulla società sui cittadini”, ha detto Anna Giordano del Wwf.

Una posizione in linea con quella della delegazione del Partito Democratico, presente alla manifestazione, secondo il quale il progetto “resta un miraggio elettorale che da anni sottrae risorse fondamentali allo sviluppo reale di Messina, Sicilia e Calabria”.

Durante il corteo, come riportato da La Stampa, gli attivisti hanno criticato duramente il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, grande fautore del progetto del Ponte. “Te ne pentirai e se ne pentiranno tutti coloro che hanno deciso di dare una mano a portare avanti questo scempio”, il messaggio al ministro che nei giorni scorsi ha visitato sia Messina che Villa San Giovanni.

Il via libera del Cipess al progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto

In settimana il Cipess ha approvato il progetto definitivo per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. L’opera, dal costo totale di oltre 13 miliardi di euro, si propone di unire la Sicilia e la Calabria con il ponte a campata unica più lungo del mondo.

L’avvio dei primi cantieri è previsto per l’inizio dell’autunno, e per questo motivo la manifestazione organizzata dal comitato No Ponte, già prevista, ha assunto un significato ancor più importante.

“Si è innescato un meccanismo di passaparola potente per la mobilitazione popolare, che convincerà speriamo anche le forze politiche. Dal punto di vista giuridico, poi, è chiaro che verranno messe in campo tutte le iniziative necessarie”, ha detto Gino Sturniolo uno dei leader dell’assemblea No Ponte.