Quattro persone sono state denunciate a Silanus (Nuoro) dove sono stati sequestrati armi, munizioni ed esplosivi, a seguito degli episodi avvenuti il 26 dicembre 2025. L’intervento è stato avviato per contrastare una serie di atti vandalici che hanno colpito il centro storico del Marghine, culminati in esplosioni pericolose e danneggiamenti durante la manifestazione “Cosas Bonas”.

Le indagini e i sequestri: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha portato alla denuncia di quattro persone, tutte residenti a Silanus. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato diversi tipi di armi ed esplosivi. Un uomo di 28 anni è stato trovato in possesso di sei botti illegali e 60 grammi di polvere pirica, materiale compatibile con quello utilizzato per danneggiare alcune abitazioni del centro storico del Marghine.

Detenzione illegale di armi e munizioni: i dettagli

Nel corso dell’operazione, un giovane di 21 anni è stato sorpreso con una cartuccia destinata a un fucile d’assalto AK 47 “kalashnikov”, detenuta senza alcuna autorizzazione. Un altro uomo, di 59 anni, custodiva illegalmente nella propria abitazione un fucile ad avancarica con le canne mozzate, mentre un ragazzo di 22 anni portava con sé una fiocina e due fucili da pesca subacquea, anch’essi detenuti senza permesso.

Le perquisizioni e le denunce

Complessivamente, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione di sei persone. Al termine delle operazioni, per tutti gli indagati è scattata la denuncia in stato di libertà. Il procedimento penale nei loro confronti è attualmente nella fase delle indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà accertata nel corso del processo.

Contesto: atti vandalici e tensioni in paese

L’operazione dei Carabinieri si inserisce in un contesto di crescente allarme sociale a Silanus, dove una serie di atti vandalici ha turbato la tranquillità del paese. Gli episodi più gravi si sono verificati durante la manifestazione “Cosas Bonas”, quando alcune esplosioni hanno causato il danneggiamento di abitazioni e dell’arco in trachite realizzato dall’artista Pinuccio Sciola. La situazione è ulteriormente degenerata nella notte di Natale, quando alcune decine di persone hanno circondato in modo minaccioso gli agenti della Polizia di Stato impegnati in un controllo.

Operazioni precedenti e contrasto alla criminalità

L’intervento a Macomer segue di un giorno un’altra operazione, condotta il 27 dicembre, che ha portato all’arresto di una persona trovata in possesso di marijuana e sei mine antiuomo.

IPA