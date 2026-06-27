Manifestazione dei tifosi della Lazio a Roma il 2 luglio, possibili strade chiuse e divieti di sosta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I tifosi della Lazio hanno organizzato una manifestazione per protestare contro la proprietà della società calcistica e la gestione che ha caratterizzato le ultime stagioni sportive. Il corteo attraverserà Roma, partendo da Ponte Milvio e arrivando allo Stadio Flaminio, dove la manifestazione proseguirà in piazzale Ankara. Gli organizzatori puntano a una partecipazione molto ampia, di almeno 10mila persone. È quindi possibile che ci siano modifiche alla viabilità.

Il corteo dei tifosi della Lazio

Giovedì 2 luglio a partire dalle 17:30 a Roma si terrà un corteo di tifosi della Lazio, una delle due squadre di calcio principali della capitale, per manifestare contro la gestione della società da parte dell’attuale proprietà che fa capo all’imprenditore e politico Claudio Lotito.

La manifestazione partirà da Ponte Milvio e attraverserà la capitale fino a piazzale Ankara, di fronte allo Stadio Flaminio, dove proseguirà in serata con vari eventi dedicati a discutere della gestione societaria della Lazio.

ANSA

L’obiettivo degli organizzatori è quello di attrarre almeno 10mila tifosi, abbastanza realistico visto che si tratta delle stesse presenze registrate a eventi simili nel 2024 e nel 2025.

Le possibili modifiche alla viabilità

Proprio il gran numero di persone previste, e il percorso della manifestazione, potrebbero causare disagi alla viabilità dei quartieri attraversati dal corteo.

Il Comune di Roma, attraverso il portale Roma Viabilità, ha già avvisato che ci saranno divieti di sosta su piazzale Cardinal Consalvi, piazzale Ankara e piazzale dello Stadio Flaminio.

La manifestazione dovrebbe concludersi alle 20:30 e dovrebbe attraversare viale Tiziano. Sono possibili, anche se per ora non confermate, chiusure stradali per garantire il passaggio sicuro dei manifestanti.

Perché i tifosi della Lazio protestano

Da diversi anni i gruppi di tifo organizzato della Lazio protestano contro la gestione della società di Claudio Lotito, ritenuta non abbastanza ambiziosa per il blasone del club romano.

Durante tutta la scorsa stagione i tifosi che fanno riferimento a questi gruppi non hanno presenziato alle partite casalinghe della propria squadra, lasciando la propria curva vuota.

Quest’anno, al centro delle critiche, c’è anche l’acquisto, da parte di Lotito, della squadra della Reggina, che parteciperà al campionato di Serie D, il più alto in grado nel calcio dilettantistico italiano, a partire dalla prossima stagione.