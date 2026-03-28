Manifestazione Roma No Kings, polizia in camera di Ilaria Salis in hotel per controllo preventivo: "È regime"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un controllo della polizia nella stanza d’albergo di Ilaria Salis a Roma, alla vigilia del corteo No Kings, accende il dibattito politico. L’europarlamentare denuncia un intervento durato oltre un’ora e parla di azioni degne di un “regime”. La Questura da parte sua replica affermando che si è trattato di un “atto dovuto”, legato a una segnalazione proveniente da un altro Paese europeo.

Cosa è successo a Ilaria Salis a Roma: agenti nella sua stanza

All’alba di sabato 28 marzo due agenti di polizia si sono presentati all’alba nella stanza d’albergo occupata da Ilaria Salis per un “controllo preventivo”, restando a stazionare per quasi un’ora nonostante l’esponente di Alleanza Verdi-Sinistra si fosse immediatamente qualificata.

A rendere pubblica la vicenda è stata la stessa europarlamentare con un post sui social: “L’Italia è ormai un regime. Questa mattina la polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un’ora”.

Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere… Viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Ci vediamo alle 14 in Piazza della Repubblica! #NoKings.

Salis ha collegato l’episodio al contesto politico e normativo: “A quanto pare è un effetto del Decreto Sicurezza“. L’attivista si trova a Roma per partecipare al corteo No Kings e Askatasuna, contro le operazioni occidentali contro l’Iran e le azioni contro il centro sociale di Torino.

Il racconto di Ilaria Salis

Interpellata dal Corriere della Sera, Ilaria Salis ha raccontato le circostanze dell’irruzione degli agenti. “Sono arrivati alle 7:30 in hotel, hanno bussato direttamente alla porta della camera e mi hanno chiesto se avevo intenzione di andare alla manifestazione e se avevo con me oggetti per offendere“.

L’eurodeputata afferma di essere giunta a Roma giovedì per “alcune attività istituzionali”. E osserva: “Non era un mistero che fossi nella Capitale. Però fino a oggi non era accaduto nulla”.

Salis chiarisce inoltre di non aver ricevuto una telefonata preventiva da parte della reception dell’hotel, come di solito avviene in questi casi.

Appena li ho visti ho spiegato che sono una parlamentare ma loro mi hanno cominciato a fare domande dirette sul corteo. “Ha intenzione di partecipare?”, “Custodisce oggetti particolari?”. Ho ribadito di essere una parlamentare ma sono andati avanti e sono rimasti nella mia stanza per circa un’ora. Forse ti può interessare Proteste negli Stati Uniti contro Trump, lui guida jet e scarica liquami su cortei No Kings: il video con l'IA Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto con un video alle proteste dei manifestanti per il No Kings Day in centinaia di città

La spiegazione della Questura: “Segnalazione dall’estero”

La Questura ha prontamente replicato fornendo la propria versione. Il controllo è stato definito un’attività ordinaria, scattata a seguito di un allarme nel sistema “web alloggiati”, utilizzato per la registrazione degli ospiti nelle strutture ricettive.

Secondo quanto spiegato, l’intervento è stato compiuto in seguito a una segnalazione proveniente da un Paese europeo, con ogni probabilità l’Ungheria. In più le verifiche, sempre secondo la Questura, sarebbero durate circa 15 minuti e non un’ora.

Le autorità hanno infine sottolineato che l’operazione di controllo “non ha alcun collegamento con il corteo” né con il Decreto Sicurezza. Di più: l’avviso giunto alle autorità italiane “non consente margine di discrezionalità negli adempimenti richiesti”.

Le reazioni politiche all’episodio

L’episodio ha scatenato l’immediata reazione dei leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che in una nota congiunta hanno definito l’accaduto di una “gravità inaudita”.

“È intollerabile che in Italia una parlamentare sia sottoposta a verifiche preventive di questo tipo”, hanno affermato chiedendo chiarimenti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed evidenziando come le operazioni di polizia siano avvenute a poche ore dalla grande manifestazione prevista nel pomeriggio nella Capitale.

Bonelli e Fratoianni hanno sollevato infine il sospetto di una strategia precisa sdoganata contro le voci critiche nei confronti dell’esecutivo: “Il governo Meloni ha deciso di mettere sotto sorveglianza l’opposizione? Non siamo ancora l’Ungheria di Orbán e non abbiamo alcuna intenzione di diventarlo”.