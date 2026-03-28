Manifestazione Roma, al Corteo No Kings Landini attacca il Governo e difende Ilaria Salis: "Inquietante"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Al Corteo No Kings di Roma del 28 marzo, tra i primi a prendere parola è stato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, sigla presente alla manifestazione. In prima linea, dalla testa del corteo partito a Piazza della Repubblica, ha spiegato perché i manifestanti hanno deciso di far sentire la propria voce e ha attaccato il governo Meloni.

Corteo a Roma, l’attacco di Landini al Governo

“Questa è la piazza del no al referendum, è la piazza contro il governo” ha dichiarato Maurizio Landini, come riporta Agi.

“Questa è una piazza innanzitutto contro la guerra, contro la logica e la cultura della guerra, perché tutti i nostri problemi oggi vengono da lì” ha poi incalzato il segretario generale della Cgil.

ANSA

Non è mancato l’affondo alla mancanza di democrazia.

Inoltre, è intervenuto anche sul caso Salis.

I problemi causati dalla guerra

Al corteo No Kings di Roma, Maurizio Landini ha spiegato cosa sta succedendo a causa delle guerra e le ripercussioni per il nostro Paese.

“Vengono da lì i problemi che poi si chiamano salario, vengono da lì il problema che si chiamano rischio della democrazia, logiche autoritarie che rischiano di venire avanti e quindi credo che questa sia una grande domanda di pace. Grande domanda di rimettere al centro i bisogni delle persone e di fermare questa cultura pericolosa, autoritaria”, ha dichiarato il segretario della CGIL, come riporta Agi.

Manifestazione a Roma come all’estero

“Credo che questa giornata abbia questa forza e tra l’altro non è una cosa che avviene solo in Italia. È una cosa che si sta allargando nel mondo, perché questa logica della guerra mette paura, preoccupazione e incertezza” ha spiegato Maurizio Landini sempre dalla testa del corteo no Kings a Roma.

“Io continuo a pensare che per difendere la democrazia c’è solo una strada, quella di praticarla” ha spiegato.

” Noi siamo contro qualsiasi forma di violenza, l’abbiamo sempre combattuta. Abbiamo sempre combattuto qualsiasi violenza e qualsiasi forma che è sfociata in violenza. Sia esso stato lo stragismo fascista, sia esso stato il terrorismo di altra natura” le parole del segretario della CGIL.

Ilaria Salis perquisita, le parole di Maurizio Landini

LaPresse riporta le dichiarazioni di Maurizio Landini sul caso Ilaria Salis.

“Da quello che ho visto e ho letto è una cosa abbastanza inquietante. Mi dicono addirittura che sarebbe la richiesta di un paese terzo, non si capisce bene chi, che non c’entra anche nulla con la manifestazione, quindi è sicuramente un elemento inquietante, è bene che si faccia chiarezza perché trovo assolutamente non accettabile certe logiche che mettono in discussione il diritto di ognuno di manifestare liberamente democraticamente” queste le parole di Maurizio Landini durante il corteo No Kings a Roma del 28 marzo in difesa di Ilaria Salis.