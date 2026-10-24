Manifestazioni a rischio disordini tra Roma e Milano, oltre duecento giovani identificati nella Capitale

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le manifestazioni hanno alzato il livello di allerta nelle principali città italiane, da Roma a Milano fino a Torino. Nella Capitale, un ingente spiegamento di Forze dell’Ordine ha identificato preventivamente oltre 200 giovani, accompagnandone 63 in Questura poiché trovati in possesso di materiale a rischio come passamontagna e bombolette spray. Anche a Milano la Polizia ha effettuato perquisizioni dopo gli scontri.

Oltre 200 identificati a Roma prima delle manifestazioni

Nella giornata di oggi – sabato 24 ottobre – la Capitale ha vissuto ore di massima allerta per la concomitanza di diverse manifestazioni e il timore di blitz non preavvisati.

Per scongiurare scene di guerriglia urbana, la Questura di Roma ha schierato oltre 1.500 agenti supportati da droni ed elicotteri, procedendo a controlli serrati nelle piazze, nei nodi di scambio e all’interno delle stazioni della metropolitana. I fermi preventivi hanno portato a identificare oltre 200 giovani prima ancora che potessero unirsi ai concentramenti.

ANSA

Come riportato da Repubblica, 63 di questi sono stati accompagnati negli uffici della Questura, compresi alcuni minorenni, in quanto trovati in possesso di zaini contenenti materiali ritenuti compatibili con le indicazioni operative diffuse online per alimentare disordini: passamontagna, scaldacollo, maschere per il volto e bombolette spray.

Milano e le altre piazze

L’innalzamento delle misure di sicurezza a Roma fa seguito a quanto avvenuto a Milano, dove la Polizia di Stato ha individuato l’ideatore del cosiddetto “Movimento 17 ottobre” ed eseguito oltre 150 perquisizioni non solo nel capoluogo meneghino, ma anche a Monza e in altri comuni lombardi.

L’operazione ha preso di mira studenti liceali e universitari a seguito del rinvenimento di messaggi recuperati dal telefono di un indagato. Il movimento, che aveva inizialmente indetto presidi permanenti, aveva diffuso sul web un manuale denominato Safer in the street contenente istruzioni su come sabotare le cariche, comunicare via chat segrete e proteggersi dai lacrimogeni con maschere e occhialini da nuoto.

A causa della militarizzazione delle piazze, gli attivisti hanno annullato i ritrovi preannunciati, come il Circo Massimo a Roma e Piazza Duomo a Milano, per adottare una strategia a sorpresa, comunicando i punti di partenza solo all’ultimo minuto.

L’allarme dei negozianti e le contromisure

Nonostante un clima non proprio sereno, i due cortei regolarmente autorizzati a Roma si sono svolti senza gravi incidenti. In mattinata, gli studenti di destra di Azione Universitaria hanno sfilato da piazza della Libertà a piazza Risorgimento.

Nel pomeriggio, migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica per la manifestazione “Fuori l’Italia dalla guerra” promossa dall’Asse antimperialista e diretta ai Fori Imperiali, sfilando a viso scoperto con bandiere palestinesi, italiane e cubane.

Il timore di saccheggi e vandalismi ha comunque spinto molti commercianti a barricarsi: in via dei Condotti e in altre arterie del Tridente le boutique del lusso hanno svuotato i negozi e protetto le vetrine con spessi pannelli di legno.