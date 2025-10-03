Manifestazioni per lo sciopero generale in Italia tra cortei pacifici e scontri, i video da Torino a Roma
I video dalle manifestazioni per lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre, le immagini da Torino e Roma dei cortei di tutta Italia
Venerdì 3 ottobre lo sciopero generale organizzato dalla Cgil ha visto l’adesione di migliaia di persone, scese in piazza in tutta Italia. Per la maggior parte, si è trattato di cortei pacifici. Non sono però mancati momenti di tensione, culminati negli scontri tra polizia e manifestanti. Dopo quelli della sera di giovedì 2 ottobre a Bologna e Torino, ce ne sono stati altri, per esempio a Padova, Salerno e di nuovo nel capoluogo piemontese. Il bilancio totale è di feriti lievi sia le forze dell’ordine, sia tra i manifestanti.
- La manifestazione a Genova
- Il corteo a Milano
- In migliaia a Roma, per la Cgil "300 mila"
- Il blocco a Brescia
- Gli scontri a Torino
- Le immagini da Livorno
La manifestazione a Genova
Decine di migliaia di persone a Genova:
Il corteo a Milano
A Milano le voci per la Flotilla:
In migliaia a Roma, per la Cgil "300 mila"
In migliaia a Roma:
Cori contro Salvini:
Il blocco a Brescia
I manifestanti bloccano la tangenziale Ovest a Brescia:
Gli scontri a Torino
Manifestazione pro Palestina agli stabilimenti Amazon di Brandizzo:
Scontri tra manifestanti e polizia alle Ogr:
Le immagini da Livorno
A Livorno bloccato l’accesso al porto e stop a traffico commerciale: