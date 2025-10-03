Manifestazioni per lo sciopero generale in Italia tra cortei pacifici e scontri, i video da Torino a Roma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Venerdì 3 ottobre lo sciopero generale organizzato dalla Cgil ha visto l’adesione di migliaia di persone, scese in piazza in tutta Italia. Per la maggior parte, si è trattato di cortei pacifici. Non sono però mancati momenti di tensione, culminati negli scontri tra polizia e manifestanti. Dopo quelli della sera di giovedì 2 ottobre a Bologna e Torino, ce ne sono stati altri, per esempio a Padova, Salerno e di nuovo nel capoluogo piemontese. Il bilancio totale è di feriti lievi sia le forze dell’ordine, sia tra i manifestanti.

La manifestazione a Genova

Decine di migliaia di persone a Genova:

Il corteo a Milano

A Milano le voci per la Flotilla:

In migliaia a Roma, per la Cgil "300 mila"

In migliaia a Roma:

Cori contro Salvini:

Il blocco a Brescia

I manifestanti bloccano la tangenziale Ovest a Brescia:

Gli scontri a Torino

Manifestazione pro Palestina agli stabilimenti Amazon di Brandizzo:

Scontri tra manifestanti e polizia alle Ogr:

Le immagini da Livorno

A Livorno bloccato l’accesso al porto e stop a traffico commerciale: