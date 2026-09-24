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È scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento in seguito a un episodio avvenuto a Ivrea, dove un giovane italiano è stato identificato come presunto autore dell’affissione di un manifesto sulla sede del partito Fratelli d’Italia. Il gesto, avvenuto il 31 agosto, sarebbe stato compiuto per motivi politici, come emerso dalle indagini della Polizia di Stato.

Le indagini della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di Ivrea e Banchette ha avviato accertamenti dopo aver riscontrato, in via Nigra, l’affissione di un manifesto con la scritta: “Credi, lotta, resisti” sulla porta d’ingresso della sede locale di Fratelli d’Italia. Gli agenti hanno ricostruito i movimenti avvenuti nella notte precedente, riuscendo così a identificare il presunto autore del gesto.

Il controllo e il materiale rinvenuto

Durante la stessa notte, la Squadra Volante di Ivrea ha fermato per un controllo un giovane ventenne, ancora ignaro dell’affissione avvenuta. Nel corso della perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di materiale identico a quello utilizzato per il manifesto poi rinvenuto sulla porta della sede del partito.

La denuncia e la fase delle indagini

Il ventenne è stato denunciato in stato di libertà avanti alla Procura di Ivrea per deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

La sede di Fratelli d’Italia di Ivrea non è nuova a episodi simili. Già a febbraio e nei primi giorni di agosto si erano verificati atti di imbrattamento e deturpamento: nel primo caso erano comparse diverse scritte sulla targa e sulla porta d’ingresso, mentre nel secondo episodio era stato lasciato un insulto e applicato un adesivo con una seconda scritta. Su questi fatti sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

IPA