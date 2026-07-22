Manila Nazzaro racconta il figlio perso con l'aborto spontaneo e lo stop al percorso di fecondazione assistita
Manila Lazzaro torna a parlare dell'aborto spontaneo e poi confida di aver interrotto la fecondazione assistita per avere il terzo figlio
Manila Nazzaro, ospite di “Storie al Bivio”, ha raccontato a Monica Setta il dramma dell’aborto spontaneo vissuto nel 2020, quando faceva coppia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso. Inoltre ha spiegato di essersi sottoposta a tre tentativi di fecondazione assistita, non andati a buon fine, per avere un figlio con il marito Stefano Oradei. Oggi ha rinunciato a diventare madre per la terza volta.
- Manila Nazzaro sull'aborto spontaneo: "Deve essere accettato"
- I tre tentativi di avere un figlio con la fecondazione assistita, poi la rinuncia
- Manila Nazzaro: "Il mio fisico chiedeva aiuto"
Manila Nazzaro sull’aborto spontaneo: “Deve essere accettato”
La conduttrice foggiana è stata sposata dal 2005 al 2017 con l’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco e Nicolas. Si è poi legata a Lorenzo Amoruso. Dopo che anche questa relazione è giunta al termine, ha conosciuto il ballerino Stefano Oradei con il quale si è risposata il 13 maggio 2024.
Nazzaro ha affrontato il dramma di un aborto spontaneo nel novembre del 2020. “Quella dell’aborto spontaneo è una specie di tabù. Deve invece essere accettato, non ci rende sbagliate”, ha dichiarato durante l’intervista con Monica Setta.
“Molte donne vivono l’aborto spontaneo come una sorta di difetto ed è sbagliato”, ha chiosato.
I tre tentativi di avere un figlio con la fecondazione assistita, poi la rinuncia
Spazio poi ai tentativi di avere un terzo figlio con l’attuale marito. “Io e Stefano desideravamo un figlio. Per la mia età non potevo rimanere incinta naturalmente. Abbiamo deciso di ricorrere alla PMA“, ha raccontato la 48enne.
“Nei primi tempi questo percorso – ha continuato – andava tutto piuttosto bene. Però la procedura non ha avuto buon esito. Ho fatto tre tentativi e poi mi sono fermata”.
E ancora: “Una scelta ponderata perché chi intraprende questo cammino sa che dal punto di vista fisico e psicologico è una situazione pesante e impegnativa”.
Manila Nazzaro: “Il mio fisico chiedeva aiuto”
“Quando mi sono resa conto che il mio fisico non rispondeva più – ha confidato ancora a “Storie al Bivio” – ho deciso di accettare ciò che la natura già mi aveva donato, cioè due figli meravigliosi. E anche la vita mi ha donato tanto, un uomo stupendo e un bel matrimonio”.
“Se avessi insistito, sarebbe stato per me nocivo perché il mio fisico mi chiedeva aiuto”, ha concluso.