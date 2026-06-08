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È di sei ordinanze di custodia cautelare eseguite e due arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale contro un’organizzazione dedita al riciclaggio e alla ricettazione di auto di alta gamma. L’indagine, coordinata dalla Sezione Polizia Stradale di Taranto con la collaborazione dei colleghi del Compartimento Polstrada di Torino e delle Sezioni di Brindisi e Lecce, ha portato alla luce un sofisticato sistema criminale basato su clonazione, falsificazione documentale e vendita illecita di veicoli e ricambi.

Il modus operandi dell’organizzazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto impegnati gli investigatori della Sezione Polizia Stradale di Taranto insieme ai colleghi di Torino, Brindisi e Lecce. L’attività investigativa si è concentrata su un gruppo criminale attivo nel territorio pugliese, specializzato nella manipolazione di autovetture di alta gamma commerciale. Gli agenti hanno dato esecuzione a sei ordinanze di custodia cautelare: due persone sono state arrestate, due sono finite agli arresti domiciliari e altre due sono state sottoposte all’obbligo di presentazione agli uffici della polizia giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di numerose autovetture di pregio. Il gruppo agiva attraverso la clonazione e l’assemblaggio di pezzi rubati, la cancellazione e l’alterazione dei dati identificativi di veicoli e persone. I documenti di circolazione e le carte di identità utilizzate risultavano contraffatte e venivano poi immesse sul mercato nazionale tramite piattaforme internet, ingannando così ignari acquirenti.

Le tecniche criminali e la vendita online

L’indagine ha permesso di svelare i diversi metodi utilizzati dall’organizzazione: dalla clonazione dei veicoli alla falsificazione dei documenti, fino alla vendita illecita sulle piattaforme online. Un’ulteriore dinamica criminale consisteva nell’acquisto di parti di veicoli, che venivano poi rimessi sul mercato attraverso imprese individuali intestate agli stessi membri dell’organizzazione. In questo modo, gli indagati traevano in inganno gli acquirenti, che spesso non si accorgevano della provenienza illecita dei ricambi e delle auto acquistate.

Competenze tecniche e struttura organizzata

Gli investigatori hanno evidenziato come il gruppo criminale fosse altamente strutturato e dotato di competenze tecniche avanzate. I membri, dislocati nel territorio pugliese, erano in grado di manomettere le centraline elettroniche delle autovetture di ultima generazione e di assemblare pezzi di ricambio in tempi estremamente rapidi. L’attività di indagine ha documentato in modo chiaro ed esaustivo il modus operandi e i meccanismi collaudati dell’organizzazione, confermando un’elevata capacità criminale consolidata nel tempo.

Nel corso delle indagini sono state denunciate in stato di libertà 18 persone coinvolte a vario titolo nei reati di riciclaggio, falsità in atto pubblico, ricettazione e falsa attestazione del privato. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 27 autovetture di alto valore commerciale, per un illecito profitto stimato in 1 milioni di euro. L’operazione ha permesso di smantellare una rete criminale che operava su scala nazionale, sfruttando le potenzialità del web per la vendita dei veicoli e dei ricambi contraffatti.

IPA