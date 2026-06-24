Mannarino contro De Gregori e Vasco Rossi, "gli artisti devono esporsi, hanno un potere, le parole contano"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sul fatto che gli artisti dovrebbero prendere posizione sui grandi temi dell’attualità oppure lasciare che siano le loro canzoni a parlare è intervenuto Mannarino. Il cantautore romano ha criticato apertamente la scelta di alcuni colleghi di non esporsi pubblicamente. Nel mirino del musicista sono finiti Francesco De Gregori e Vasco Rossi, citati come esempio di un approccio che lui dice di non condividere.

Cosa ha detto Mannarino

“Non sono d’accordo con chi dice che gli artisti non si devono esporre“, ha detto Mannarino in un’intervista all’Ansa. “Ma non sono d’accordo neppure con chi dice: parlano le mie canzoni per me”, ha aggiunto.

Il riferimento, come spiegato dallo stesso artista, è da una parte a Francesco De Gregori e dall’altra a Vasco Rossi, due tra i nomi più importanti della musica italiana che in passato hanno sostenuto che il compito di un artista sia principalmente quello di esprimersi attraverso le proprie opere.

Mannarino, invece, ritiene che chi gode di una grande visibilità pubblica abbia anche una responsabilità nei confronti della società e dell’opinione pubblica.

Mannarino contro De Gregori e Vasco Rossi

Il cantautore romano non ha nascosto il proprio dissenso rispetto a chi sceglie il silenzio davanti a tragedie e conflitti che dominano il dibattito internazionale.

“Non sono proprio d’accordo, no. Fai l’artista, canti le tue canzoni, va bene, ma se ti viene fatta una domanda, tu sei un essere umano e hai una certa età e vedi quelle immagini”, ha spiegato.

Per Mannarino, di fronte alle sofferenze di popolazioni coinvolte nelle guerre e nelle crisi umanitarie, la notorietà può trasformarsi in uno strumento utile per sensibilizzare l’opinione pubblica.

“Sai che hai anche un potere, no? Le tue parole contano, potresti dare una mano a quelle persone”, ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Mannarino riaccendono una discussione che da anni divide il mondo della cultura e dello spettacolo: gli artisti devono intervenire nel dibattito pubblico oppure limitarsi alla propria produzione artistica?

Le parole di De Gregori e Vasco Rossi

A riaccendere il dibattito sono state soprattutto le recenti parole di Francesco De Gregori:

“Non c’è bisogno che Bruce Springsteen si esprima su Trump. È un ruolo che non mi appartiene. Non mi sento superiore al pubblico, non voglio dare lezioni su Gaza o sull’Iran. Non do lezioni e non le voglio prendere da un cantante o da un attore. E quello che fa, per esempio, un Bob Dylan sono fatti suoi”.

De Gregori aveva poi aggiunto di “provare sempre imbarazzo quando un uomo di spettacolo si schiera in maniera netta su questioni internazionali”.

Vasco Rossi aveva invece respinto l’idea che il cantante non debba esporsi, ribadendo che per lui “le canzoni parlano da sole”. Il rocker di Zocca ha spiegato di non voler fare comizi e che la sua musica serve a provocare “una sana e scandalosa felicità”.

Durante un concerto asco aveva esposto sul palco la bandiera della pace e quella della Palestina dicendo: “Basta con la strage degli innocenti a Gaza”.

Da una parte dunque c’è chi sostiene che musica, cinema e letteratura rappresentino già una forma di impegno e che le opere possano parlare da sole. Dall’altra una parte del mondo dello spettacolo ritiene che la popolarità comporti anche una responsabilità civile.