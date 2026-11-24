Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La fascia antiviolenza sul braccio di Manolo Portanova, coinvolto in un caso di stupro, ha scatenato l’ira di Michele Criscitiello. In occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie C, i capitani delle squadre hanno indossato una fascia di colore rosso per richiamare l’attenzione sull’impegno contro la violenza sulle donne. Fascia indossata anche dal capitano della Reggiana, Manolo Portanova, condannato a 6 anni per violenza di gruppo su una studentessa e in attesa del giudizio della Cassazione.

Michele Criscitiello contro la fascia a Manolo Portanova

L’episodio ha riacceso le polemiche sul calciatore Manolo Portanova, attualmente in forza alla Reggiana in Serie C. A puntare il dito contro la scelta della squadra di far indossare la fascia al centrocampista anche nella giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne è stato il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. Nel corso della trasmissione, ha fatto indossare la fascia a una giornalista presente in studio e ha criticato la scelta della Reggiana.

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Cos’ha detto il giornalista Michele Criscitiello

Secondo Michele Criscitiello, per motivi di opportunità la Reggiana avrebbe dovuto dare la fascia da capitano a un giocatore diverso da Manolo Portanova, almeno in occasione della partita giocata domenica scorsa contro il Forlì. Criscitiello ha specificato che “si è colpevoli solo dopo il terzo grado di giudizio” e che “non sappiamo se Portanova è colpevole o no”, ma ha criticato la mancanza di “buon senso” della società.

“Date la fascia a un altro giocatore per quella partita, non muore nessuno”, ha detto il giornalista riferendosi alla condanna in secondo grado per stupro a carico del capitano della Reggiana. La società, ha precisato Criscitiello, è stata interpellata sulla vicenda ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Manolo Portanova condannato in secondo grado per stupro

Lo scorso aprile la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna a sei anni emessa, con rito abbreviato, dal Tribunale di Siena nel 2022 a carico di Manolo Portanova. La vicenda si riferisce a uno stupro di gruppo ai danni di una studentessa risalente al maggio 2021 a Siena.

Stessa pena anche per lo zio del calciatore, mentre un terzo indagato ha optato per il rito ordinario. Portanova si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che la ragazza fosse consenziente, e tramite i suoi avvocati ha presentato ricorso in Cassazione.

La scelta della Reggiana di far indossare la fascia a Portanova anche nella giornata contro la violenza sulle donne è stata duramente criticata dalle associazioni “Non Una Di Meno” e “Nondasola”, che già nel 2023 protestarono davanti al municipio di Reggio Emilia quando il giocatore venne ingaggiato.

Daniele Portanova difende il figlio Manolo: “Innocente fino a sentenza definitiva”

Come accaduto anche in passato, Daniele Portanova, a sua volta ex calciatore e padre di Manolo Portanova, si è schierato in difesa del figlio 26enne. In un post su Instagram, Portanova ha accompagnato una sua foto insieme al figlio scrivendo che oggi “non ho intenzione di rincorrere le testate giornalistiche che continuano ad amplificare questa vicenda trasformandola in una questione ideologica, anziché limitarsi a raccontarla per quello che è”.

Daniele Portanova ha ricordato che “Manolo è innocente fino a sentenza definitiva” e che la presunzione di innocenza “non è un’opinione, ma un principio costituzionale”. Il padre di Manolo ha citato, nel post, le chat “inequivocabili” e “la teste dell’accusa istruita prima che andasse a deporre”.

“Non mi schiero con gli uomini contro le donne, né viceversa. Rivendico giustizia per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza e femminicidio, ma anche per casi come quello di Stasi, in cui dopo anni viene messo tutto in discussione”, ha scritto Daniele Portanova. “Per me, il mio unico schieramento è con la VERITÀ. Che Dio mi lasci sempre la voce per gridarla in questa battaglia, perché se mio figlio fosse stato un violentatore, non sarei qui a lottare per lui…”, ha concluso.