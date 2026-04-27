Manolo Portanova condannato per violenza sessuale, centri antiviolenza contro la Reggiana: "Muro di gomma"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana, è stato condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo. I centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna hanno attaccato duramente il club per non aver sospeso il giocatore, denunciando l’ambiguità del mondo del calcio e la mancanza di responsabilità etica. Le associazioni chiedono coerenza tra le campagne simboliche e le azioni concrete delle società sportive.

Manolo Portanova condannato per violenza sessuale

Il 16 aprile 2026, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato integralmente il verdetto di primo grado emesso nei confronti di Manolo Portanova, condannandolo a 6 anni di carcere. I fatti risalgono alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021, quando una studentessa di 22 anni fu vittima di uno stupro di gruppo in un appartamento di Siena.

Il calciatore, all’epoca in forza al Genoa e oggi alla Reggiana, ha sempre professato la propria estraneità ai fatti, dichiarando poco prima della sentenza: “Ci sono momenti in cui la vita ti mette davanti qualcosa di ingiusto, e io sono dentro a questo. In aula devo difendermi da qualcosa che non ho commesso”.

ANSA

L’avvocato difensore Gabriele Bordoni ha già annunciato il ricorso in Cassazione, definendo il quadro accusatorio come “labile e incerto”.

I centri antiviolenza contro la Reggiana: “Alzato un muro di gomma”

Il coordinamento dei centri antiviolenza ha duramente contestato la posizione del club, evidenziando come, a una settimana dalla sentenza di appello, la squadra “non ha assunto, ancora, alcuna decisione in merito alla sua sospensione”.

Secondo le associazioni, il caso Portanova “mostra, in maniera evidente che, sulla responsabilità etica delle società sportive, si è alzato, anche questa volta, un muro di gomma“.

Le realtà che tutelano le vittime denunciano che “lo sport, e in particolare il calcio, rappresenta uno degli ambiti in cui le asimmetrie di potere tra uomini e donne emergono con maggiore evidenza”, sottolineando come “un sistema capace di influenzare milioni di persone continua a mostrare ambiguità e resistenze nella gestione dei casi di violenza sessuale che coinvolgono i calciatori”.

Il silenzio del calcio

In una nota ufficiale, i centri antiviolenza pongono l’accento sulla “contraddizione tra le campagne simboliche contro la violenza sulle donne- come quelle promosse da alcune squadre di calcio in occasione del 25 novembre – e la tolleranza o l’indifferenza dimostrate in situazioni concrete“.

Mentre la carriera del calciatore condannato non ha subito arresti significativi, le associazioni ricordano che “la vittima e la sua famiglia continuano a ricevere attacchi inaccettabili sui social“.

Il coordinamento conclude affermando che “è necessario colmare il divario tra parole e azioni, promuovendo responsabilità, coerenza e un cambiamento culturale che parta proprio da uno degli ambiti sportivi più influenti della società contemporanea”, esprimendo piena vicinanza alla giovane donna colpita dalla violenza.