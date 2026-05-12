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Due uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di manomettere un motorino parcheggiato davanti alla Questura di Como. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri e hanno visto coinvolti un 43enne comasco e un 26enne romano, fermati dagli agenti della Polizia di Stato. Il 43enne è stato inoltre denunciato per porto abusivo d’armi poiché trovato in possesso di un coltello di circa 20 cm. Ai due sono stati notificati i Fogli di Via dal Questore Filippo Ferri.

L’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 10.00, proprio davanti alla Questura di Como. Gli agenti, che si trovavano nei propri uffici, hanno notato due uomini intenti a manomettere un motorino parcheggiato negli stalli antistanti la sede della Polizia.

Non appena si sono accorti di quanto stava accadendo, i poliziotti hanno immediatamente allertato la sala operativa. Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in pochi minuti, fornendo supporto ai colleghi che avevano già bloccato i due sospetti. L’azione tempestiva ha permesso di fermare i due uomini prima che potessero portare a termine il furto.

I soggetti coinvolti

I fermati sono risultati essere un 43enne originario di Como e un 26enne proveniente da Roma. Entrambi sono stati identificati e condotti in Questura per ulteriori accertamenti. Dagli approfondimenti sono emersi precedenti di polizia e penali a loro carico, relativi a reati contro il patrimonio, contro la persona, stupefacenti e evasione.

Le accuse e i provvedimenti

Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Il 43enne comasco ha ricevuto anche una denuncia per porto abusivo d’armi, poiché trovato in possesso di un coltello della lunghezza di circa 20 cm. Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura hanno notificato a entrambi i soggetti due Fogli di Via, provvedimento firmato dal Questore di Como Filippo Ferri.

IPA