Manovra 2026, Maurizio Landini accusa il Governo Meloni di "truffa" per la riduzione dell'Irpef "da 3 euro"

Maurizio Landini giura che non scenderà mai in politica, ma nelle ultime settimane è sembrato il vero antagonista di Giorgia Meloni. Prima la polemica sul termine “cortigiana”, ora l’attacco alla Manovra 2026 del Governo. Il segretario della Cgil ha puntato il dito contro l’Esecutivo, accusandolo di “truffa” perché la riduzione dell’Irpef porterà nelle tasche degli italiani “3 euro al mese“. Tutto questo mentre si aumenta “la spesa per le armi” invece di destinare decine di miliardi di euro a sanità, lavoro e pensioni.

Landini e l’accusa di truffa al Governo Meloni

Giovedì 23 ottobre Maurizio Landini è stato ospite di Agorà, trasmissione in onda su Rai 3.

Il segretario della Cgil ha criticato il Governo Meloni su più punti, a partire dalla spesa per le armi: “Quello che sta avvenendo in Italia, in Europa e nel mondo è un aumento che non ha precedenti. E riarmarsi vuol dire fare la guerra. (…) Oggi non c’è bisogno di spendere in armi, c’è bisogno di spendere per creare lavoro, per la sanità, per le pensioni, per aumentare i salari, per far sì che i nostri giovani non siano precari e non siano costretti ad andare via del nostro Paese”.

Sulla Manovra 2026, appena bollinata, il sindacalista ha parlato di una “vera e propria truffa” riferendosi alla “riduzione dell’Irpef dai redditi da 28 mila in su. A chi è sotto, e stiamo parlando del 70%, questa Manovra non dà 1 euro. Sopra, gli danno 3 euro al mese, perché sono 40 euro all’anno“.

Il dito puntato contro la propaganda

Roberto Inciocchi, conduttore di Agorà, ha fatto notare a Landini che però tanti italiani hanno una “sensibilità positiva per buona parte di questa Manovra”, citando i dati del sondaggio di Demopolis per Esperia.

Secondo il segretario, il motivo è una “propaganda esplicita“.

Per il numero della Cgil, in tre anni il Governo di Giorgia Meloni, senza adeguare gli scaglioni, ha costretto a pagare tasse a lavoratori e pensionati per “25 miliardi in più“.

Questo il suo attacco:

“Questi numeri, il Governo non me li ha mai contestati: tutti riconoscono che il fiscal drag è una cosa che ha colpito pesantemente i lavoratori dipendenti e i pensionati, e il Governo non lo modifica perché senza dir niente aumentano le tasse senza che nessuno se ne accorga (…). L’unica spesa pubblica vera che intende aumentare nei prossimi tre anni, come ha scritto nel documento, sono 23 miliardi per le armi. Noi abbiamo bisogno di spendere per le armi più di quello che spendiamo? Io penso di no: abbiamo bisogno di spendere in più per la sanità, per aumentare davvero i salari e le pensioni, perché la gente non ci arriva più alla fine del mese. (…) È il momento di fare una vera lotta l’evasione fiscale, di andare a tassare la rendita e i profitti, perché in Italia pagano più tasse i dipendenti e i pensionati rispetto a loro. Questo Governo invece continua a raccontare balle“.

Cosa prevede la Manovra 2026

Al momento, cosa prevede l’ultima versione della Manovra 2026 (con i nodi ancora da sciogliere):

aumento degli affitti brevi : dal 21 al 26% della tassa per l’affitto della prima casa escludendo solo coloro (una percentuale minima secondo le stime della Ragioneria) che non fanno ricorso per la locazione a intermediari o piattaforme come Booking o AirBnB;

: dal 21 al 26% della tassa per l’affitto della prima casa escludendo solo coloro (una percentuale minima secondo le stime della Ragioneria) che non fanno ricorso per la locazione a intermediari o piattaforme come Booking o AirBnB; banche e assicurazioni : Forza Italia è contro la modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi , da cui si stima un gettito di circa 4 miliardi , mentre la Lega ha detto che valuterà se chiedere anche di più;

: Forza Italia è contro la modifica proposta in materia di , da cui si stima un gettito di circa , mentre la Lega ha detto che valuterà se chiedere anche di più; flat tax : la Lega vuole chiedere l’estensione della soglia a 35 mila euro di lavoro dipendente per il mantenimento della flat tax degli autonomi;

: la Lega vuole chiedere l’estensione della soglia a per il mantenimento della flat tax degli autonomi; bonus libri : assente, ma Noi Moderati vuole ripristinarlo

: assente, ma Noi Moderati vuole ripristinarlo Opzione Donna: proroga non prevista, Noi Moderate vuole che si estenda

proroga non prevista, Noi Moderate vuole che si estenda Quota 103 : proroga al momento non prevista

: proroga al momento non prevista tagli ai Ministeri: frutterà oltre 7 miliardi in 3 anni, il più colpito sarà quello dei Trasporti

frutterà oltre 7 miliardi in 3 anni, il più colpito sarà quello dei Trasporti Forze dell’ordine: il ministro Matteo Piantedosi garantisce che le risorse ci sono ma il Siulp torna all’attacco di “misure penalizzanti” per il comparto