Manovra 2026, Paolo Trancassini di FdI cita Vasco Rossi prima del voto finale: "Equilibrio sopra la follia"

Martedì 30 dicembre la Camera dei Deputati, dopo l’ok del Senato, ha dato il via libera definitivo alla Manovra 2026. La Legge di Bilancio ha incassato 216 “sì”, a fronte di 126 voti contrari e 3 astenuti. Durante le dichiarazioni di voto, a prendersi la scena è stato il deputato Paolo Trancassini, in quota Fratelli d’Italia (FdI), che ha citato Vasco Rossi parlando di “equilibrio sopra la follia”, riferendosi alla sinistra.

Il deputato “meloniano” che ha citato Vasco

Prima dell’approvazione della Manovra 2026, come di consueto è stato dato spazio ai parlamentari per le loro dichiarazioni di voto, ossia interventi formali in cui un singolo deputato (o senatore) espone le proprie ragioni che lo porteranno a votare a favore o contro una specifica legge o mozione.

A prendersi la scena è stato indubbiamente Paolo Trancassini (FdI), che è partito dall’attacco a Giuseppi Conte finendo poi col citare Vasco Rossi:

“Sono rimasto sorpreso da Conte: sentirsi dare lezioni di democrazia, di come dovrebbe funzionare il Parlamento da chi nel Covid ci ha chiuso in casa con i Dpcm, anche no. I pacifisti a 5 stelle scrivono pagine memorabili… Il Governo Conte ha aumentato la spesa militare di 3 miliardi: eravamo in guerra? No, eravamo in pandemia, adesso siamo in guerra. E ci aveva visto bene Trump a chiamarlo ‘Giuseppi’ perché un solo Giuseppe non basta per queste capovolte. Ma poi armare l’Italia, non si può fare, ma armare Hamas sì. Ci dicono di non avere una visione, ma come è possibile se abbiamo la disoccupazione in calo o lo spread ai minimi storici. Non abbiamo la vostra visione: in commissione ho sentito parlare di liberalizzazione della cannabis, ma questa più che visione è allucinazione, o ancora della tassa di successione… Questa è una Manovra che siamo ben felici di approvare e ringrazio il ministro. Questa è una legge di bilancio che mette insieme l’equilibrio sopra la follia, la follia di una sinistra unita solo dall’anti-melonismo, incapace di proposte e che tifa sempre solo contro l’Italia”.

Per quale partito vota Vasco Rossi

Vasco Rossi non ha commentato l’uscita del deputato FdI, così come in passato non ha mai svelato il suo voto politico: si è sempre definito “radicale, né di destra né di sinistra”.

Circa un anno fa, però, aveva criticato il Governo Meloni sui social in un post dedicato al padre deportato a Dortmund, in un lager nazista, durante la guerra: “Il 31 ottobre 1979 te ne sei andato piegato dalla fatica. Ricordo ancora il tuo mezzo sorriso, caro papà… dolce e gentile… L’altra metà te l’avevano portato via i due anni di lager nazista a Dortmund che avevi dovuto scontare per non esserti voluto piegare alla barbarie del nazifascismo”.

E ancora: “Non ci crederai… ma sono tornati… lupi travestiti da agnelli…bulli.. arroganti e le facce ghignanti. Con i loro deliri… i loro dileggi… la loro propaganda… e la stessa ignoranza! Io resto orgoglioso di te! Viva Giovanni Carlo Rossi… Papà Carlino!”.

Il messaggio di Giorgia Meloni

La premier, leader di FdI, ha definito la Manovra 2026 “seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità”.

Sui social, la presidente del Consiglio ha elencato le misure principali citando la “riduzione dell’IRPEF per il ceto medio”, così come il “sostegno alla natalità e al lavoro”, e il “rafforzamento della sanità pubblica e nel supporto a chi investe, produce e crea occupazione”.

Tanti i messaggi contro Meloni sotto al post sulla Legge di Bilancio, tra chi cita le accise ancora in essere e i tagli alla sanità.

La Manovra 2026 ha tagliato diversi bonus, ma ne ha conservati alcuni (come quello dedicato alla natalità, citato proprio da Meloni).