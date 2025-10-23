Manovra 2026, quanto pesa l'aumento delle accise sul diesel e sigarette nelle tasche degli italiani

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Manovra 2026 aumenta le accise sul diesel e sulle sigarette, con un impatto stimato di oltre 700 milioni l’anno. Contestata la tassa sugli affitti brevi, che salirà al 26% con gli intermediari. Previsti anche il taglio dell’Irpef per i redditi medi, nuovi bonus, assunzioni pubbliche e il già annunciato rinvio di Plastic e Sugar Tax.

Manovra 2026, accise su diesel e sigarette

La manovra economica 2026, del valore complessivo di 18,7 miliardi di euro, introduce un rialzo delle accise sui carburanti e sui prodotti del tabacco. Secondo il Corriere della Sera, l’aliquota di accisa sul gasolio aumenterà di 4,05 centesimi per litro, mentre quella sulla benzina diminuirà della stessa misura.

L’obiettivo dichiarato è un parziale riallineamento fiscale tra i due carburanti, ma la misura comporterà un incremento dei costi per circa 16 milioni di automobilisti che utilizzano vetture diesel. Il gettito atteso per l’erario è di 552 milioni di euro nel 2026, 373 milioni nel 2027 e 340 milioni nel 2028.

Per quanto riguarda le sigarette, è previsto un aumento medio di 15 centesimi a pacchetto nel 2026, fino a 41 centesimi nel 2028, con un incasso aggiuntivo di 172 milioni nel primo anno e oltre 630 milioni a regime. Il Codacons ha definito l’intervento “una stangata sui consumatori”, sottolineando il rischio di un effetto inflattivo indiretto sui prezzi al dettaglio e sui trasporti.

Affitti brevi e cedolare secca, lo scontro politico

Nel testo della legge di Bilancio cambia anche la disciplina degli affitti brevi. La cedolare secca al 21% viene mantenuta solo per chi affitta direttamente, senza intermediari, mentre sale al 26% nel caso di locazioni gestite tramite portali online come Airbnb. Secondo la Relazione tecnica, la misura riguarda circa il 90% degli immobili di questo tipo, con un gettito stimato di 102 milioni di euro all’anno.

La norma ha generato tensioni all’interno della maggioranza. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha parlato di “una tassa sciocca con un gettito minimo che lede la proprietà privata”, anticipando un emendamento per cancellarla.

Sulla stessa linea Antonio Tajani, che da Bruxelles ha dichiarato che Forza Italia “farà di tutto per tornare allo stato attuale”, mentre Fratelli d’Italia ha aperto a modifiche in sede parlamentare. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha difeso la scelta, sostenendo che l’intervento mira a riequilibrare il mercato degli affitti nelle grandi città.

Le altre misure economiche della legge di Bilancio

Oltre all’aumento delle accise su diesel e sigarette, la Manovra 2026 prevede il taglio dell’aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra 28 e 50 mila euro, con un beneficio massimo stimato di 440 euro all’anno.

Confermata la quinta edizione della rottamazione delle cartelle, che permetterà la regolarizzazione di imposte e contributi fino al 2023 con pagamenti dilazionati fino a 54 rate. Tra le misure per il lavoro figurano la detassazione di straordinari, premi di produttività e buoni pasto, con una tassazione ridotta al 5% per gli aumenti contrattuali del biennio 2025-2026.

Previsto anche il rifinanziamento della carta “Dedicata a te”, il prolungamento del bonus nido, il sostegno per i genitori separati e nuovi fondi per caregiver e attività socioeducative dei minori. Rinvio di un anno, invece, per la Plastic Tax e la Sugar Tax.