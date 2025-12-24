Manovra 2026, tutte le misure dall'Irpef alle pensioni, dalla casa alle imprese: chi ci guadagna e chi perde

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con un voto di fiducia passato con 113 sì, il Senato ha approvato la Manovra 2026, che adesso attende l’ultimo passaggio alla Camera per diventare legge dello Stato. Si tratta di un pacchetto di misure da 22 miliardi. Il Governo rivendica di avere fatto “miracoli”, come ha dichiarato il responsabile del Mef Giancarlo Giorgetti, mentre le opposizioni vanno all’attacco. Si tratta di un testo principalmente orientato al sostegno a famiglie e imprese, mentre banche e donne vengono penalizzate. E l’età pensionabile si allunga.

Manovra, pensioni più lontane

Nel campo della previdenza, decade la possibilità, fino ad oggi esistente, di sommare più rendite pensionistiche per raggiungere l’importo minimo necessario ad accedere alla pensione di vecchiaia. Dal 2026 non si potrà più usare questa strada per anticipare l’uscita dal lavoro.

Il calendario dell’uscita pensionistica si sposta in avanti: dal 2027 l’età pensionabile aumenterà di un mese, e nel 2028 di altri due.

ANSA

La premier Giorgia Meloni e il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

Contestualmente viene definitivamente cancellata Opzione Donna, mentre alcuni strumenti di flessibilità, come Quota 103, erano già decaduti negli anni precedenti. Viene confermata l’Ape sociale per i lavoratori più fragili.

Per bilanciare queste misure, tuttavia, il Governo prevede un aumento di circa 20 euro al mese degli assegni minimi e mantiene forme di incentivo per chi resta a lavorare oltre l’età prevista.

Sul fronte dei lavoratori precoci e di chi ha svolto mansioni usuranti i fondi vengono progressivamente tagliati nei prossimi anni.

Taglio dell’Irpef, ma nuove tasse

Il cuore delle novità fiscali nella Manovra 2026 è il taglio dell’Irpef: l’aliquota del secondo scaglione scende dal 35% al 33% per i redditi fino a 50 mila euro, con un impatto potenziale sulla busta paga di chi guadagna tra i 28 e i 50 mila euro fino a 440 euro in più all’anno, secondo le stime ufficiali. Questo avviene in linea con l’idea del Governo Meloni di tagliare le tasse al ceto medio, quello che paga le tasse per intero ma non rientra nei vari bonus a causa dell’Isee più alto.

Allo stesso tempo, per i contratti collettivi rinnovati dal 2024 al 2026, gli scatti di reddito saranno tassati al 5% per redditi fino a 33 mila euro, nella logica di incentivare il potere di acquisto dei lavoratori.

La Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie, raddoppia passando dallo 0,2 allo 0,4%. Una nuova tassa di 2 euro colpirà ciascun pacco che arriva da paesi extra Ue con valore dichiarato inferiore ai 150 euro, con l’obiettivo di coprire spese doganali e ridurre l’afflusso di merci a basso costo. Dal luglio 2026 si aggiunge una tassa analoga stabilita dall’Unione Europea da 3 euro.

La soglia esentasse dei buoni pasto sale da 8 a 10 euro. Le accise sul tabacco aumentano progressivamente negli anni successivi, con incrementi programmati fino al 2028.

Infine, la tassazione sulle plusvalenze delle criptovalute passa al 33%, allineandosi all’Irpef ordinaria, mentre gli utili da stablecoin ancorati all’euro restano tassati al 26%.

Rottamazione quinquies

La Manovra introduce una nuova definizione agevolata per le cartelle esattoriali affidate alla riscossione tra il 2000 e il 2023. Si potrà pagare solo capitale e spese, senza sanzioni e interessi, con la possibilità di scegliere tra un pagamento in unica soluzione entro luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali in nove anni. Il tasso di interesse sulle rate viene ridotto al 3%. Restano esclusi contribuenti mai dichiaranti o già accertati.

Per i professionisti con debiti fiscali sotto i 5 mila euro la norma blocca i pagamenti della Pubblica Amministrazione fino all’importo iscritto a ruolo.

Casa, affitti, bonus edilizi e Isee riformato

Per quanto riguarda la casa, il bonus ristrutturazioni al 50% resta applicabile sulla prima casa anche per il 2026, mentre per le altre abitazioni si applica una detrazione ridotta al 36%. Risorse per il piano Casa vengono ridotte rispetto alle previsioni iniziali.

La cedolare secca sugli affitti brevi resta al 21% per il primo immobile, aumenta al 26% per il secondo, e dal terzo scatta l’attività d’impresa. Gli immobili condonati possono accedere agli incentivi edilizi.

Cambia anche l’indicatore Isee: la prima casa può essere esclusa dal calcolo fino a un valore di 200 mila euro nelle città metropolitane e 91.500 euro altrove, con incrementi per ogni figlio convivente. Cripto, rimesse e giacenze dall’estero sono invece incluse nell’Isee per la prima volta.

Imprese, Tfr e innovazione

Per le imprese torna l’iperammortamento fino al 2028, valido per investimenti in beni prodotti in Unione Europea o Spazio Economico Europeo, con maggiorazioni differenziate in base all’importo investito. La misura perde tuttavia la componente green.

La platea delle aziende che devono versare il Tfr al fondo Inps si allarga progressivamente: nel biennio 2026-2027 per quelle con almeno 60 dipendenti, poi con soglie decrescenti fino alle piccole. Dal luglio 2026 è introdotta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti.

Transizione 5.0 e Zes unica vengono rifinanziati con risorse consistenti, mentre incentivi per processi di aggregazione e tutela dell’occupazione sono potenziati.

Banche, assicurazioni e settori specifici

Le banche e le assicurazioni vedono un aumento dell’Irap di due punti percentuali. Per le banche si rivedono regole sulle perdite pregresse e sull’utilizzo delle riserve. Le assicurazioni verseranno un contributo anticipato dell’85% sui premi dei veicoli e dei natanti. Sempre dal 2026, sarà introdotto un incremento delle imposte su alcune polizze Rc Auto, in particolare quelle che coprono gli infortuni del conducente: l’aliquota fiscale passerà dal 2,5% al 12,5%, generando per lo Stato ulteriori 115 milioni di euro.

Dal 2028 è introdotta una ritenuta d’acconto sulle imprese, con aliquota 0,5% nel primo anno e 1% dal 2029.

Carburanti

A partire dal 2026 è previsto un ribilanciamento della tassazione sui carburanti: l’accisa sul gasolio aumenterà di 4,05 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina sarà ridotta dello stesso importo. L’obiettivo è disincentivare l’utilizzo del diesel, considerato più inquinante, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea.

Tuttavia, la misura risponde anche all’esigenza di aumentare il gettito fiscale, stimato in circa 500 milioni di euro annui.

Scuola, cultura, sanità, sicurezza e misure sociali

Arrivano bonus per l’acquisto dei libri anche per le superiori, un contributo fino a 1.500 euro per studenti in istituti paritari con Isee sotto i 30 mila euro, e una Carta Valore Cultura per i neo-diplomati dal 2027.

Il Fondo sanitario nazionale sale a oltre 143 miliardi, con risorse per ridurre le liste d’attesa, aumentare tariffe e potenziare servizi come telemedicina e salute mentale, pur con tagli al fondo per farmaci innovativi.

Per la sicurezza, sono stanziati ulteriori 20 milioni annui per personale di forze armate e polizia, e 114 milioni per servizi di tutela legati anche alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Micro-misure territoriali e sociali

Accanto alle macro-misure, la Legge di Bilancio prevede una serie di micro-interventi: fondi per benessere psicologico in aziende e università, mobilità per disabili, programmi contro obesità adolescenziale e celiachia, sostegno ai genitori di bambini malati, contributi per cammini storico-religiosi, zone franche doganali nel Lazio, finanziamenti per musei e progetti culturali, indennità per lavoratori di crisi industriali e numerose altre voci di spesa legate alle comunità locali.