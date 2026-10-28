Manovra 2027 approvata in Cdm, cosa cambia e per chi dall'Irpef alle pensioni: cosa resta fuori dal testo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il consiglio dei Ministri ha approvato il testo che diventerà la Legge di Bilancio 2027. Una manovra che vale 26 miliardi di euro, di cui cinque dal settore bancario-assicurativo. Manca l’accordo preventivo. Si tratta di una manovra basata su ceto medio, imprese, sanità, famiglia e giovani, ma sfuma l’ipotesi di un taglio dell’Irpef per i redditi sopra i 50.000 euro. E non solo: salta anche la detassazione delle tredicesime.

Manovra 2027: cosa c’è nella bozza

Tra i tanti temi dibattuti negli ultimi giorni prima della conferma del testo della Legge di Bilancio 2027, ci sono alcune conferme. Tra queste l’estensione della flat tax alle partite Iva dagli attuali 85.000 fino a 100.000 euro.

Altro taglio delle tasse sul lavoro per i giovani. L’obiettivo, come ha confermato il ministro dell’Economia Giorgetti, è frenare la fuga dei cervelli e proporre retribuzioni più competitive. Si introduce così un premio per i lavoratori under 30: 2.500 euro tassati all’1% che si possono ricevere in un’unica soluzione o in 12 mensilità.

Per le famiglie invece arrivano congedi parentali rafforzati: con ulteriori mesi di congedo ed dal secondo figlio i mesi retribuiti all’80% aumentano di due, arrivando complessivamente a cinque mesi, mentre dal terzo arrivano a sei mesi. Pensato anche un fondo previdenziale per i neonati: 100 euro da parte dello Stato per ogni neonato. I genitori potranno continuare a versare le somme fino al compimento dei 18 anni. L’importo non sarà tassabile né pignorabile.

Novità scuole e università

Molto sentita, e quindi arriva anche in Manovra, la necessità di dotare le scuole dei climatizzatori e delle pompe di calore.

Invece a tema istruzione aumentano di 200 milioni di euro le risorse destinate all’università. Insieme al Fondo di Finanziamento Ordinario, la cifra arriva a 9,5 miliardi di euro.

Serviranno a promuovere l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici universitari, con l’obiettivo di ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette sui bilanci degli atenei.

Anziani e pensioni

Altre due proposte pensate per le fasce più deboli sono quelle relative alla card da 300 euro per le spese sanitarie degli over 75. Per accedervi servirà una pensione fino a 28.000 euro all’anno. La platea è di 5,5 milioni, per un costo di 1,6 miliardi di euro.

Sul fronte delle pensioni invece il governo ha pensato a un fondo da 850 milioni di euro da utilizzare per un successivo provvedimento che disciplinerà le forme di uscita anticipata dal lavoro a 64 anni con 36 anni di contributi.

Nella Manovra quindi non ci sono aggiornamenti, ma solo le risorse stanziate per il 2027.

Stop al bollo auto

Molto sentito lo stop al bollo auto. La legge di Bilancio infatti lo rende strutturale, senza però allargare la platea come ipotizzato nei giorni scorsi dalla Lega.

Viene quindi prevista l’esenzione del bollo per un veicolo a famiglia fino a 80 kW di potenza.

E insieme alle novità per auto e moto, arriva la possibilità di personalizzare le targhe del proprio veicolo.

Cosa non è stato confermato

Sfumano invece due promesse della maggioranza: il taglio dell’Irpef per i redditi sopra i 50.000 euro. Entra invece nel testo l’estensione dell’aliquota al 33% almeno fino a 55.000 euro.

E salta la detassazione della tredicesima, che non trova spazio nel testo della manovra.