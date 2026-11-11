Manovra 2027, aumenti del prezzo delle sigarette decisi dal Governo Meloni: 40 centesimi tra gennaio e luglio

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Sigarette più care di circa 40 centesimi a pacchetto nel 2027, con due aumenti a distanza di sei mesi. È quanto prevede la nuova Manovra finanziaria, che anticipa al 1° luglio il rincaro delle accise originariamente programmato per il 2028. Il primo aumento scatterà già a gennaio, in base alla legge di Bilancio dello scorso anno, mentre il secondo arriverà in estate. Nel complesso, la spesa aggiuntiva stimata è di circa 25 centesimi di euro per pacchetto nei primi sei mesi e altri 13 centesimi medi da luglio.

Di quanto aumentano le sigarette nel 2027

La novità è contenuta nell’articolo 33 del disegno di legge di Bilancio 2027, attualmente all’esame del Parlamento. L’anticipo della tassazione dovrebbe garantire alle casse pubbliche circa 112 milioni di euro di entrate aggiuntive nel prossimo anno. Le modifiche interessano anche i cosiddetti sigaretti, tabacco trinciato e prodotti a tabacco riscaldato, mentre altre disposizioni introducono nuove regole per la distribuzione degli accessori e dei prodotti a base di nicotina.

Il governo ha insomma deciso di concentrare nel 2027 due aumenti fiscali che, secondo il calendario precedente, sarebbero stati distribuiti su due anni. La Manovra 2026 aveva già stabilito un incremento delle accise a partire dal 1° gennaio 2027, con un effetto stimato di circa 25 centesimi per un pacchetto da 20 sigarette. La nuova Manovra aggiunge un secondo rialzo dal 1° luglio, anticipando di sei mesi la tassazione prevista per il 2028.

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Secondo la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, l’aumento medio dei prezzi nella seconda metà del 2027 sarà di circa 13 centesimi a pacchetto. Il rincaro complessivo stimato sale così a 38 centesimi, arrotondati a 40 centesimi. Non tutte le marche subiranno necessariamente lo stesso incremento, perché il prezzo finale dipende anche dalla fascia commerciale e dalle decisioni dei produttori.

L’effetto del secondo aumento, considerando i prezzi di partenza riportati nella relazione tecnica, varia indicativamente da 10 a 13 centesimi per pacchetto. I seguenti esempi riguardano esclusivamente l’effetto fiscale stimato per luglio, non il prezzo definitivo dei singoli marchi né l’aumento complessivo rispetto al 2026:

un pacchetto da 5,50 euro potrebbe arrivare a 5,63 euro, con 13 centesimi in più;

un pacchetto da 5,80 euro potrebbe salire a 5,93 euro, sempre con 13 centesimi aggiuntivi;

un pacchetto da 6,30 euro potrebbe raggiungere 6,42 euro, con 12 centesimi in più;

un pacchetto da 6,80 euro potrebbe passare a 6,91 euro, con un rincaro di 11 centesimi.

Come cambiano le accise sulle sigarette

L’intervento modifica il calendario delle accise introdotto dalla precedente legge di Bilancio. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2027, la componente fissa dell’accisa sulle sigarette sarà pari a 35,50 euro ogni mille pezzi. Dal 1° luglio salirà a 38,50 euro per mille sigarette, raggiungendo in anticipo il livello precedentemente previsto dal 2028. Cambierà anche l’onere fiscale minimo, che passerà da 221 a 227 euro per mille sigarette, mentre l’aliquota di base applicata al prezzo di vendita scenderà dal 48,5% al 48%.

Si tratta di elementi diversi del sistema di tassazione, che però concorrono alla determinazione dell’imposta effettiva. Non è perciò corretto trasformare direttamente la differenza tra le componenti fiscali in un identico rincaro per tutti i pacchetti. Il prezzo delle sigarette comprende infatti più voci: accisa, Iva, compenso del rivenditore e quota spettante al fornitore.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiorna i listini ufficiali sulla base delle richieste presentate dai produttori e dagli importatori. Per questo motivo gli aumenti effettivi possono comparire nelle tabaccherie in momenti differenti, a seconda delle marche.

Rincari anche per altri prodotti da tabacco

La Manovra non riguarda soltanto le sigarette tradizionali. L’anticipo delle imposte coinvolge diverse categorie di prodotti da fumo. Per i sigaretti, l’accisa minima salirà dal 1° luglio 2027 da 49 a 51 euro per chilogrammo convenzionale. Nello stesso momento l’aliquota di base passerà dal 27,5% al 28%. Per il tabacco trinciato, utilizzato anche per confezionare sigarette a mano, l’accisa minima aumenterà da 165,50 a 169,50 euro al chilogrammo.

Cambierà inoltre la tassazione del tabacco riscaldato, utilizzato nei dispositivi senza combustione: dal 1° luglio il coefficiente previsto dal calendario fiscale salirà dal 41% al 42%. La legge di Bilancio interviene anche sui liquidi per sigarette elettroniche, anticipando gli incrementi già programmati.

Le aliquote dell’imposta di consumo raggiungeranno il 22% per i liquidi contenenti nicotina e il 17% per quelli senza nicotina. L’insieme delle modifiche alla tassazione dei prodotti da fumo e dei loro sostituti dovrebbe produrre un maggior gettito di circa 112 milioni di euro nel 2027, secondo le stime della relazione tecnica.

Nuove regole per cartine, filtri e nicotina

Accanto agli aumenti fiscali, il disegno di legge introduce nuove disposizioni per la vendita e la distribuzione dei prodotti collegati al consumo di tabacco e nicotina. Una delle novità riguarda gli accessori per tabacchi, come cartine e filtri. I produttori e i distributori nazionali dovranno ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane e prestare una cauzione calcolata sulla tassazione dei prodotti commercializzati.

La Manovra prevede inoltre che l’autorizzazione per la gestione di un deposito non possa essere cumulata con quella per la vendita. Gli operatori che già possiedono entrambe avranno un periodo transitorio di un anno per adeguarsi. Per le bustine di nicotina, conosciute anche come nicotine pouches, viene introdotto l’obbligo di distribuzione attraverso depositi autorizzati sul territorio italiano.

Si allarga infine il divieto di commercializzazione online, esteso anche ad alcune categorie di prodotti senza combustione e ai liquidi senza nicotina, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento. L’obiettivo delle modifiche è uniformare i controlli su un mercato nel quale, accanto alle sigarette tradizionali, si sono progressivamente diffuse nuove tipologie di prodotti.

Sigarette più care in Italia e Ue, la proroga al 2036

Mentre l’Italia anticipa gli aumenti previsti dalla propria legislazione, l’Unione europea sta discutendo una riforma complessiva della tassazione del tabacco. La proposta punta ad aggiornare la direttiva del 2011, aumentando le accise minime sulle sigarette e introducendo un sistema armonizzato di tassazione anche per prodotti più recenti, come sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e bustine di nicotina.

Nell’ultima mediazione presentata dalla presidenza irlandese del Consiglio dell’Ue, le accise minime sulle sigarette dovrebbero salire progressivamente:

140 euro per mille sigarette dal luglio 2028;

170 euro per mille sigarette dal 2030;

200 euro per mille sigarette dal 2032.

Sono soglie fiscali minime e non aumenti automatici dello stesso importo sui prezzi al dettaglio. La proposta prevede inoltre un periodo transitorio più lungo per dieci Stati membri, tra cui l’Italia, che potrebbero avere tempo fino al 1° gennaio 2036 per adeguarsi pienamente ai nuovi requisiti. Un altro punto riguarda gli acquisti di sigarette in altri Paesi Ue. La mediazione propone di abbassare da 800 a 200 sigarette, cioè da quattro stecche a una, la quantità indicativa utilizzata per valutare se il tabacco trasportato da un privato sia destinato al consumo personale.

Il superamento della soglia non comporterebbe automaticamente una sanzione o un divieto, poiché le autorità dovrebbero considerare anche le circostanze dell’acquisto. All’Ecofin del 9 novembre 2026, però, i ministri delle Finanze europei non hanno raggiunto l’accordo definitivo.

La trattativa si è arenata soprattutto sulle modalità di tassazione delle bustine di nicotina, per le quali alcuni Paesi hanno espresso riserve. La riforma richiede l’unanimità dei Ventisette. Le nuove soglie, la proroga al 2036 e le disposizioni sugli acquisti transfrontalieri restano dunque proposte negoziali, non regole già entrate in vigore.