Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La Manovra 2027 introduce delle novità sul fronte delle pensioni. Confermata con una proroga l’Ape Sociale, mentre cambia la rivalutazione degli assegni che viene confermata piena fino a 3.000 euro. Inoltre ci sono nuove risorse per le uscite anticipate. Matteo Salvini ha annunciato che Quota 64 partirà già nel 2027, mentre una bozza di emendamento punta a un nuovo calcolo per le pensioni delle forze dell’ordine.

Rivalutazione delle pensioni

Molto discusso è stato il capitolo delle pensioni relativo all’adeguamento. La Manovra stabilisce un adeguamento pieno degli assegni solo fino a quattro volte il minimo (2.447 euro), dopo il quale scattano i tagli progressivi.

Si torna invece a valutare una proposta precedente al testo, ovvero la rivalutazione al 100% fino a 3.000 euro, quindi cinque volte il minimo.

Con la nuova proposta si va a correggere quello che era stato annunciato come un rischio di perdita per i pensionati. La Uil Pensionati aveva infatti calcolato, con un’inflazione ipotetica del 3%, una perdita rispetto al sistema attuale pari a circa 144 euro lordi all’anno per un assegno da 2.500 euro e di 154 euro per un assegno da 3.000 euro.

Ape Sociale

Confermata l’Ape Sociale, l’indennità corrisposta fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o fino al conseguimento di un trattamento pensionistico anticipato.

L’importo viene calcolato in base alla pensione teoricamente maturata al momento dell’accesso, ma entro il limite massimo di 1.500 euro mensili e senza rivalutazione annuale. Non viene neanche corrisposta la 13ª mensilità.

Confermato anche il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite dei 5.000 euro l’anno.

Bonus 300 euro per over 75

Resta confermata, anche al netto di diverse critiche, la Carta anziani da 300 euro destinata a coloro che hanno superato i 75 anni d’età entro il 31 dicembre 2026.

Potranno accedere alla misura le persone nate entro il 1951, mentre chi compirà 75 anni nel corso del 2027 resterà escluso. Ma non c’è solo questa condizione: l’altra riguarda la somma delle pensioni ricevute nel 2025, che non dovrà superare i 28.000 euro lordi l’anno.

Si tratta di un bonus per aiutare i pensionati a sostenere spese mediche a carico del cittadino, quindi visite specialistiche o altre prestazioni sanitarie non incluse. Non è ancora chiaro quali acquisti saranno permessi, perché sarà un provvedimento successivo a indicare questa lista.

Cosa cambia dal 1° gennaio

Fuori dalla Manovra, ma una novità per il 2027 perché contemplati in quelle precedenti, troviamo i requisiti più alti di un mese per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita per l’accesso alla pensione di vecchiaia, che corrisponde a:

67 anni e un mese con 20 anni di contributi;

anticipata ordinaria con 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini;

41 anni e 11 mesi per le donne.

Dal 1° gennaio, con decorrenza nel biennio 2027-2028, arrivano anche i nuovi coefficienti di trasformazione per le pensioni fissati nel decreto direttoriale del 18 ottobre 2026. A parità di età, la quota contributiva dell’assegno scende a 67 anni di circa l’1,7%.

Addio a Quota 103 e Opzione Donna, che non sono state prorogate dalla Legge di Bilancio 2026 e non tornano neanche nella Manovra 2027. Potrà usarle solo chi ha maturato i requisiti entro le scadenze, rispettivamente il 31 dicembre 2025 per Quota 103 e il 31 dicembre 2024 per Opzione Donna.

Quota 64 invece mette tensione nella maggioranza, con la Lega che spinge per averla in Manovra e farla partire già dal 2027 e una parte che invece cerca di farla slittare per mancanza di risorse. Resta un nodo che nei prossimi giorni potrebbe sciogliersi.