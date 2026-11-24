Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La prima scrematura degli emendamenti alla Manovra 2027 viaggia già su numeri clamorosi. Oltre 1.700 delle 6.559 proposte di modifica sono state dichiarate inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera. Tra queste, salta anche la contestata misura sui “marcatori colorati” per identificare i manifestanti violenti durante i cortei, alcune proposte di sanatoria edilizia e diverse misure su pensioni e Fisco. I gruppi parlamentari potranno presentare ricorso entro martedì 24 novembre.

Bocciato l’emendamento sulla vernice per i manifestanti

Non ha superato il primo vaglio di ammissibilità l’emendamento di Fratelli d’Italia – a prima firma del deputato Alessandro Urzì, capogruppo del partito in Commissione Affari costituzionali – sull’utilizzo di marcatori colorati durante le manifestazioni. La proposta prevedeva uno stanziamento di 150mila euro per avviare nel 2027 una sperimentazione che avrebbe consentito alla polizia di utilizzare dispositivi in grado di rilasciare sostanze coloranti persistenti.

L’obiettivo dichiarato era facilitare l’identificazione dei responsabili di aggressioni, danneggiamenti e altre condotte penalmente rilevanti durante i cortei, anche ai fini dell’arresto in flagranza differita. L’emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia. Fratelli d’Italia intende però portare avanti la proposta nell’ambito di un altro provvedimento.

“È già stato presentato anche al decreto legge sui cortei, che sarà discusso nei prossimi giorni in Commissione Giustizia alla Camera: stesso obiettivo, nella sede più naturale“, ha spiegato Urzì. La proposta aveva suscitato le proteste delle opposizioni. Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, l’aveva definita una “misura da Stato di polizia”, mentre la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, aveva parlato di una “gara di cattivismo e repressione” tra Lega e FdI.

Dopo il giudizio di inammissibilità è intervenuto anche Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra: “La destra abbia la decenza di non fare ricorsi e non provi a reintrodurre dalla finestra quello che è stato cacciato dalla porta. I manifestanti non si marcano, si ascoltano”.

Stop al condono edilizio in Campania

Tra le proposte escluse dalla Commissione Bilancio figura anche quella della Lega per introdurre una sanatoria paesaggistica relativa agli interventi realizzati entro il 31 dicembre 2025 in aree sottoposte a vincoli. Stessa sorte per l’emendamento a firma di Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia, che prevedeva la sospensione per 24 mesi delle ordinanze di demolizione e di rimessione in pristino adottate dalle autorità amministrative in Campania. Quest’ultima proposta è stata dichiarata inammissibile per estraneità di materia.

Per rimessione (o riduzione) in pristino si intende l’obbligo di riportare un immobile alla condizione originaria preesistente a un illecito. Non è però definitivamente tramontata l’ipotesi di un intervento sul condono edilizio, sul quale continua a lavorare il vicepremier Matteo Salvini. Il leader della Lega punta in particolare a risolvere la questione delle pratiche relative ai precedenti condoni rimaste inevase presso le amministrazioni comunali.

Il ministro ha riferito di aver sottoposto un testo agli alleati in virtù della sua delega alla Casa. “Il problema non è concedere altri sei mesi ai Comuni per dire di no, il problema è che ci siano giacenti domande da 40 anni. La pubblica amministrazione deve avere dei tempi di risposta”, ha affermato. Il dossier potrebbe essere affrontato nel corso di un nuovo vertice tra i leader della maggioranza, atteso in settimana.

Pensioni, stop all’emendamento per finanziare Quota 64

Sul fronte previdenziale non ha superato il vaglio della Commissione Bilancio l’emendamento della Lega, a prima firma Luca Toccalini, che prevedeva un incremento della tassazione sugli istituti di credito per finanziare il fondo destinato alla flessibilità pensionistica.

La proposta avrebbe portato fino a sei punti percentuali la maggiorazione dell’Ires a carico delle banche, aumentando le risorse da destinare alla cosiddetta Quota 64, il meccanismo di uscita anticipata dal lavoro sostenuto dal Carroccio. Nel dettaglio, il testo prevedeva una dotazione del fondo pari a:

1.204,1 milioni di euro nel 2027

1.313,2 milioni di euro nel 2028

1.404,1 milioni di euro nel 2029

L’emendamento è stato escluso per insufficienza o inadeguatezza delle coperture finanziarie. Rimane invece tra le proposte ammissibili quella relativa al raddoppio dell’addizionale Ires sulle banche, da tre a sei punti percentuali.

Dichiarati inammissibili per problemi di copertura anche altri cinque emendamenti, presentati sia dalla maggioranza sia dalle opposizioni, sulla rivalutazione degli assegni pensionistici. Restano all’esame della Commissione altre proposte, tra cui quelle di Forza Italia per garantire la rivalutazione integrale delle pensioni fino a sei o sette volte il trattamento minimo dell’Inps.

Exit tax, Superbonus e rottamazione cartelle

Tutti e tre i principali partiti della maggioranza hanno visto respingere alcune delle rispettive proposte di modifica all’exit tax, l’imposta del 26% sulle plusvalenze prevista per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla norma. In particolare, sono stati dichiarati inammissibili:

l’emendamento di Fratelli d’Italia, a firma Ylenja Lucaselli, che innalzava da 800mila a due milioni di euro la soglia reddituale di applicazione dell’imposta;

l’emendamento di Forza Italia, a prima firma Maurizio Casasco, che portava la soglia a 5 milioni di euro;

l’emendamento della Lega, a firma Stefano Candiani, che prevedeva l’esclusione delle partecipazioni in startup e Pmi innovative.

Non ha superato il vaglio neppure la proposta di Fratelli d’Italia che mirava a escludere dal meccanismo dello “spalmacrediti” del Superbonus i crediti d’imposta già presenti nel cassetto fiscale al 31 dicembre 2026, a condizione che fosse stata trasmessa la comunicazione relativa alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Per mancanza di coperture sono stati esclusi anche due emendamenti della Lega sull’estensione della rottamazione delle cartelle agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito dell’Inps. Le proposte riguardavano i debiti affidati alla riscossione entro la fine del 2023 o del 2025, a seconda del testo, con la possibilità di effettuare i versamenti in un massimo di 54 rate bimestrali, senza sanzioni né interessi di mora.

Inammissibile anche l’emendamento di Giulio Sottanelli, deputato di Azione, per riammettere alla definizione agevolata i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater ed estenderla agli atti di accertamento e recupero tributario.

Dalla plastic tax al congedo per animali domestici

Non hanno inoltre superato la verifica delle coperture finanziarie tutti e cinque gli emendamenti presentati da maggioranza e opposizioni per rinviare al 2028 l’entrata in vigore della plastic tax, della sugar tax o di entrambe.

Fuori dal fascicolo della legge di Bilancio anche le proposte per istituire un museo dedicato a Gianni Versace a Reggio Calabria, finanziare il Parco di Pinocchio e introdurre due giorni di permesso retribuito per i lavoratori in caso di morte del proprio animale domestico.

Restano invece in gioco quattro emendamenti riguardanti il bonus per la birra alla spina, il contributo fino a 50 euro per l’igiene orale e l’abolizione della cosiddetta porno tax, il prelievo aggiuntivo sui redditi derivanti da determinate attività legate al settore pornografico.