Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Cambia il bonus fiscale destinato ai giovani nella Legge di Bilancio 2027. Con un emendamento depositato da Fratelli d’Italia, si abbandona l’ipotesi della flat tax all’1% e si abbraccia un taglio dell’imponibile Irpef. Il nuovo meccanismo punta a sostenere i nuovi lavoratori under 30 del settore privato, coloro che firmeranno per la prima volta un contratto a tempo indeterminato, con una detassazione biennale progressiva del 50% per il 2027 e del 30% per il 2028. Ci sono anche sostegni agli affitti e una proroga delle misure per le assunzioni di donne e giovani nelle zone ZES.

Bonus fiscale per i giovani

Il bonus fiscale per i giovani cambia e nella sua forma definitiva, quella che ha visto la modifica data da un emendamento di Fratelli d’Italia, ci si concentra maggiormente sui nuovi assunti. Per questi si dimezza il reddito imponibile nel 2027 (50%) e nel 2028 viene tagliato del 30%.

I requisiti per ottenere questo bonus fiscale:

quota del reddito non superiore a 50.000 euro lordi l’anno;

deve essere un primo contratto a tempo indeterminato nel settore privato;

non avere più di 30 anni.

Il bonus si va a sostituire alla flat tax dell’1% (i famosi 2.500 euro di “premio”) precedentemente inserita nel testo della Legge di Bilancio e che aveva fatto molto discutere per via della discrezionalità data al datore di lavoro di concedere o meno questo “premio” che valeva solo sugli aumenti retributivi.

Sconti per chi assume

Nella Manovra 2027 vengono inoltre confermate le maxi deduzioni per le assunzioni di determinate categorie (come nel caso delle mamme lavoratrici). L’agevolazione ordinaria prevede la deduzione ai fini delle imposte sui redditi pari al 120% del costo del lavoro sostenuto per i nuovi assunti a tempo indeterminato.

La deduzione sale al 130% per le categorie considerate svantaggiate come le persone con disabilità, in condizioni di vulnerabilità sociale o residenti nelle aree economicamente svantaggiate. Ma il Ddl Bilancio 2027 fa di più e introduce due scaglioni potenziati per le assunzioni:

la maggiorazione per chi assume giovani under 36, che porta la deduzione complessiva al 140%;

la maggiorazione per chi assume lavoratrici madri, che porta la deduzione complessiva al 180%.

Misure per la casa: affitti e mutui

Non ci sono cambiamenti in vista per la cedolare secca all’1% per chi affitta ai giovani, risolvendo così uno dei problemi che affliggono tutta l’Europa, compresa l’Italia. Nella Manovra infatti è prevista una misura per cui sugli affitti a canone concordato la cedolare scende al 5%, ma per chi affitta a canone concordato a giovani fino a 35 anni è all’1%.

In altre parole, chi affitta gli appartamenti agli under 35 con contratto a canone concordato pagherà solo l’1% di tasse, rendendo più conveniente ai proprietari di immobili affittare a giovani lavoratori o studenti rispetto ad affittare a prezzi di mercato o tenere le case sfitte.

Sempre in tema casa, poi, la Manovra proroga fino al 31 dicembre 2029 il Fondo mutui prima casa a favore dei giovani under 36, delle giovani coppie e dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi. L’accesso al Fondo mutui non cambia: percentuale di copertura fino all’80% per i beneficiari prioritari e fino al 90% per le famiglie con almeno cinque figli under 21.