Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Manovra 2027, che dovrà essere approvata definitivamente dalla Camera e dal Senato entro il prossimo 31 dicembre, prevede diversi bonus per la famiglia. Le agevolazioni riguardano in particolare il sostegno economico per le mamme lavoratrici con più figli, il congedo parentale e il nuovo Fondo Valore Nuovi Nati. Intanto, per la Manovra 2027, alla Commissione Bilancio della Camera sono stati depositati circa 6.600 emendamenti. Di questi, 4.800 sono stati depositati dalle opposizioni.

Manovra 2027, la novità sul bonus per le mamme lavoratrici

Tra le misure proposte nel testo della Manovra 2027 studiata dal Governo c’è il rafforzamento del sostegno economico destinato alle mamme lavoratrici.

Si va verso un bonus di 100 euro mensili previsto per chi rispetta i requisiti previsti: 40mila euro di reddito e rapporto di lavoro in essere per le mamme di 2 figli se il più piccolo non ha ancora compiuto 10 anni e per le mamme di 3 o più figli se il più piccolo non ne ha ancora compiuti 18.

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La novità sul congedo parentale in Manovra 2027

La Manovra 2027 prevede novità anche sul congedo parentale: nello specifico, è previsto un ampliamento delle tutele economiche per le famiglie con più figli.

Il congedo indennizzato all’80% potrà arrivare a 4 mesi per il primo figlio, 5 mesi per il secondo e 6 mesi per chi ha tre o più figli.

Cos’è il nuovo Fondo Valore Nuovi Nati

Una delle principali novità della Manovra 2027 è rappresentata dal cosiddetto Fondo Valore Nuovi Nati: si tratta di una posizione di risparmio individuale prevista per i nati a partire dal 2027, alimentata con 100 euro annui dallo Stato fino alla maggiore età, a cui potranno aggiungersi versamenti volontari da parte dei familiari.

Questi versamenti saranno detraibili entro alcuni limiti (al momento ancora non precisati) per i soggetti che li avranno effettuati, in ciascun periodo d’imposta.

Le somme così accantonate grazie al Fondo Valore Nuovi Nati non saranno utilizzabili prima del compimento dei 18 anni, a meno di gravi motivazioni (ancora da definire) e previa autorizzazione del giudice tutelare. Saranno, inoltre, impignorabili.

Una volta raggiunta la maggiore età, il giovane potrà scegliere se utilizzare tale somma per i suoi studi, per aprire un’attività oppure destinare quei soldi alla previdenza complementare.

Fino a 30mila euro per le famiglie dei bimbi nati nel 2027

Tra agevolazioni già operative e nuovi incentivi previsti nella Manovra 2027, in base a una stima de Il Sole 24 Ore i nuclei familiari che accoglieranno un bambino il prossimo anno potrebbero ottenere fino a 30mila euro di sostegni economici entro il compimento del suo terzo compleanno.

Il valore complessivo delle prestazioni oscilla da 19.477 a 29.387 euro, in base al numero dei figli e alle condizioni lavorative dei genitori. Il calcolo include l’assegno unico, i contributi per l’asilo nido, il bonus nascita e alcune misure contenute nella bozza della nuova Legge di Bilancio.