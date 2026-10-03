Manovra, Giorgetti frena nonostante lo scostamento di bilancio da 29 miliardi, "servirà prudenza"

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Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scostamento di bilancio per il 2027 e il 2028, aggiungendo per ognuno di questi anni un deficit dell’1,2% del Pil in più rispetto al previsto. Le risorse, 29 miliardi di euro, saranno ripartite egualmente tra energia e difesa. Giorgetti, però, ha subito frenato gli entusiasmi sulla Manovra: non c’è molto spazio di spesa.

Cosa vuol dire “scostamento di bilancio”

Nel Consiglio dei ministri di ieri 2 ottobre il Governo ha approvato due documenti. Il primo è quello di finanza pubblica, con le previsioni, piuttosto ottimiste, sulla crescita economica.

Il secondo è uno scostamento di bilancio. Significa che il Governo ha cambiato le previsioni su quanti soldi ha intenzione di spendere. Lo ha fatto aumentando il deficit, quindi la spesa di denaro in più rispetto alle entrate.

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Il Governo ha deciso quindi di spendere soldi che non ha aumentando il debito pubblico per intervenire su due ambiti precisi: la difesa e l’energia.

Perché lo scostamento riguarda solo difesa ed energia

In tutto si tratta di 29 miliardi di euro in due anni, divisi a metà tra 2027 e 2028. A loro volta, per ogni anno, le spese saranno equamente divise tra energia e difesa.

Il motivo per cui sono stati scelti questi due settori sono le clausole di salvaguardia. Secondo le regole dell’Ue, un Paese non dovrebbe avere un rapporto deficit/Pil superiore al 3%. Con lo scostamento di bilancio, l’Italia andrebbe al 3,4% nel 2027 e al 3,2% nel 2028.

L’Ue ha però anche deciso che, vista la situazione internazionale, le spese di difesa ed energia fino a un certo limite non conteranno per le regole europee. In questo modo l’Italia dovrebbe mantenersi fuori dalla procedura per deficit eccessivo anche spendendo più di quanto consentito in teoria.

Giorgetti frena sulla Manovra

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha però subito frenato ogni entusiasmo sulla Manovra finanziaria, la legge che deciderà quanto lo Stato potrà spendere nel 2027.

“Servirà prudenza” ha dichiarato, indicando che anche per quest’ultima legge di bilancio del Governo Meloni non ci potranno essere grandi spese.

L’obiettivo è quello di ridurre l’Irpef a chi guadagna tra 50 mila e 60 mila euro, ma ogni partito della maggioranza spinge anche per altre misure, dalle pensioni al regime forfettario per le partite Iva.