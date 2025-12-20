Manovra, il ministro Giorgetti e le dimissioni: "Ci penso tutte le mattine, sarebbe bello"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Fare il ministro logora… chi lo fa. Non parola ma probabilmente pensiero di Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia. Al culmine di giornate cariche di tensioni, e di lavoro, per il vertice sulla Manovra, il titolare del Mef si è lasciato andare a un commento ironico: “Dare le dimissioni? Ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare, per me personalmente”, ha detto Giorgetti.

Il ministro Giorgetti e le dimissioni

Giancarlo Giorgetti ha parlato con i giornalisti a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato.

In commissione Bilancio del Senato, infatti, sono iniziati i lavori alla Manovra dopo il deposito del nuovo emendamento del governo. Lavori a cui ha preso parte anche Giorgetti.

Non senza tensioni e fatica, a quanto pare. Interrogato sulle sue possibili dimissioni, il ministro dell’Economia ha scelto l’ironia, un’ironia significativa.

“Dimissioni? Sarebbe bello…”

“Alle dimissioni ci penso tutte le mattine, sarebbe la cosa più bella da fare”, ha detto il titolare del ministero dell’Economia. “Però siccome è la 29esima legge di Bilancio che faccio so perfettamente come funziona, so che sono cose naturali”, ha aggiunto Giorgetti.

E poi ancora: “C’è un Parlamento, ci sono le commissioni, ci sono le proposte del governo, alla fine a me interessa il prodotto finale non quello che presento io”.

Giorgetti si è poi detto convinto del lavoro fatto: “Ccrediamo di aver fatto delle cose giuste, di lavorare bene nell’interesse degli italiani“, ha spiegato.

Il governo e la Manovra, cosa succede

La legge di Bilancio è stata riscritta due volte dal governo e nelle intenzioni iniziali il 15 dicembre doveva essere una data buona per far arrivare il provvedimento in aula del Senato.

E invece? Invece la commissione bilancio del Senato ha appena iniziato i lavori e la legge rischia di non essere approvata in tempo entro la fine dell’anno (anche se i tempi ci sono e questo scenario dovrebbe essere evitato).

A mettere in crisi la Manovra del governo Meloni sono state soprattutto le mancate misure a favore di crescita e imprese, con pesanti discussioni anche all’interno della maggioranza.

Pensioni e riscatto di laurea

Quella che era una delle Manovre più snelle degli ultimi anni (poco più di 18 miliardi, bisogna risalire ai tempi di Enrico Letta, nel 2014, per avere una Manovra altrettanto snella) è salita a più di 22 grazie a un maxi-emendamento.

Le “coperture” in più sarebbero arrivate dalle pensioni (aumentando la finestra di attesa dei lavoratori per andare in pensione) e il riscatto della laurea, reso meno conveniente.

Da lì una serie di battaglie interne alla maggioranza, con la Lega di Salvini che ha sempre osteggiato la riforma Fornero. E da lì, pare, la “fatica” del ministro Giorgetti, arrivato al punto, per sua ironica battuta, di sognare le dimissioni.

Giorgetti: “A tutto c’è un limite”

Proprio le divisioni interne alla maggioranza hanno portato Giorgetti poi a dire: “Per carattere prendo le responsabilità di mettere toppe per altri… ma c’è un limite”.

Il che rende abbastanza bene l’idea delle difficoltà della maggioranza di trovare la quadra sulla Manovra. Proprio sulla questione delle pensioni Matteo Salvini sembra irremovibile nel dire no ai ritocchi dell’età pensionabile.

“Diamoci tutti una calmata e torniamo a ragionare”, avrebbe detto la premier Meloni, che ha difeso a spada tratta Giorgetti.