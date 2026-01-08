Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto nel Lazio Roma. Un uomo è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente dopo essere stato sorpreso con un borsone contenente hashish nascosto nell’auto. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi sulla Diramazione 18 dell’autostrada A1, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rieti.

Il controllo della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia della Polizia Stradale di Roma Nord ha notato un’autovettura compiere una manovra scorretta al Km 3.600 della Diramazione 18 dell’autostrada A1. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo del veicolo e del suo conducente.

Il comportamento sospetto del conducente

Durante gli accertamenti, l’uomo alla guida ha mostrato evidenti segni di tensione. Le sue risposte alle domande degli agenti sono risultate confuse e contraddittorie, sia riguardo alla sua residenza sia sulle ragioni del viaggio. Questo atteggiamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti, che hanno richiesto il supporto di una seconda pattuglia per approfondire il controllo.

La perquisizione e il ritrovamento della droga

Con l’arrivo dei rinforzi, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione personale dell’uomo e a un’ispezione accurata dell’automobile. L’operazione ha dato esito positivo: nel vano della ruota di scorta è stato trovato un borsone nero. All’interno, sono stati rinvenuti tre involucri dal peso di circa 1 chilogrammo ciascuno, contenenti hashish, per un totale di 3,110 chilogrammi di sostanza stupefacente.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rieti, è stato posto agli arresti domiciliari.

