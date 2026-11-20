Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sei persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di cocaina. L’operazione è scattata a Potenza dopo il controllo di alcune auto sospette e ha portato al sequestro di droga, bilancini e materiale per il confezionamento.

Il pedinamento e il controllo a Potenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella mattinata di mercoledì 18 novembre 2026 gli agenti della Questura di Potenza sono intervenuti nella zona commerciale vicino al carcere, dopo aver notato 2 autovetture che effettuavano manovre repentine e apparentemente prive di logica. Le circostanze hanno fatto sospettare che potessero essere in uso a basisti o autori di furti in appartamento, oppure coinvolte in altre attività illecite.

Gli operatori hanno seguito le auto e individuato un terzo veicolo che, dopo essersi unito alle altre, ha guidato il convoglio verso Contrada Chianchetta. Nei pressi di una villetta, i componenti del gruppo sono scesi dalle vetture, hanno nascosto sotto i giubbotti alcuni pacchetti marroni e sono entrati nell’abitazione.

La droga sequestrata e gli arresti

Le perquisizioni personali, dei veicoli e dell’appartamento hanno permesso di trovare oltre 2 kg di cocaina, nascosti in un doppio fondo di una delle auto. Nelle case di due degli arrestati, a Potenza, sono stati inoltre sequestrati circa 240 g di cocaina, bilancini di precisione e materiale per confezionare la droga.

Al termine degli accertamenti, 6 soggetti sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Successivamente sono stati accompagnati nella casa circondariale “A. Santoro” di Potenza.

I ruoli contestati

Secondo la ricostruzione della polizia, due pluripregiudicati potentini, nati nel 1961 e nel 1970, avrebbero dovuto ricevere il carico. Altri due conterranei, locatari dell’appartamento, avrebbero messo a disposizione l’alloggio come deposito della cocaina in arrivo dalla Calabria. A trasportarla sarebbero stati due giovani corrieri incensurati della provincia di Vibo Valentia, nati nel 1996 e nel 2005.