Mansouri ucciso a Rogoredo dal poliziotto Cinturrino, la frase del collega e l'ipotesi sulla messa in scena

Proseguono gli accertamenti della Procura di Milano sulla morte di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un’operazione antidroga. Tra gli elementi emersi dagli interrogatori dei quattro agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso spicca anche il racconto di uno dei colleghi presenti al momento dello sparo. Il poliziotto più vicino all’assistente capo Carmelo Cinturrino, indagato per omicidio volontario, ha dichiarato di essere stato incaricato proprio da quest’ultimo di recarsi al commissariato Mecenate per recuperare uno zaino poco dopo che il giovane era stato colpito alla testa.

L’interrogatorio del collega di Cinturrino: “Non sapevo cosa ci fosse dentro”

Come riportato dal Corriere della Sera l’agente, che si trovava a pochi metri di distanza nel momento in cui sarebbe stato esploso il colpo fatale, avrebbe raccontato ai magistrati di non aver aperto lo zaino e di non conoscere il contenuto della borsa recuperata in commissariato.

Il collega si sarebbe quindi allontanato mentre Mansouri si trovava già a terra in condizioni gravissime, per poi fare ritorno nel boschetto di Rogoredo alcuni minuti dopo. “Mi ha detto di tornare in commissariato a prendere lo zaino. Non l’ho aperto, non sapevo cosa ci fosse dentro”, ha dichiarato.

Una circostanza che sarebbe ora oggetto di ulteriori verifiche investigative, anche alla luce della tempistica con cui sarebbero stati effettivamente allertati i soccorsi sanitari.

L’ipotesi della pistola a salve sulla scena

Tra le piste al vaglio degli investigatori figura anche quella relativa alla possibile presenza di una replica di pistola a salve rinvenuta accanto al corpo della vittima. L’ipotesi è che l’arma potrebbe non essere stata in possesso di Mansouri al momento della tragedia.

Gli inquirenti starebbero infatti valutando se la borsa recuperata dal commissariato possa essere collegata al successivo ritrovamento dell’arma scenica sul luogo dei fatti.

Elemento che, nelle fasi iniziali, era stato indicato come giustificazione dell’intervento armato in termini di legittima difesa. Quest’ultima è già stata contestata nel momento in cui è emerso che Cinturrino avrebbe mentito sulla chiamata dei soccorsi.

Si indaga sul ritardo nei soccorsi

L’attenzione della Procura resta concentrata anche sul tempo trascorso tra lo sparo e la richiesta di intervento inoltrata al 118. Si tratta di circa 23 minuti prima dell’effettiva chiamata ai soccorsi, mentre il giovane risultava già gravemente ferito.

Proprio questo intervallo temporale rappresenta uno degli elementi alla base dell’ipotesi di omissione di soccorso contestata ai quattro agenti presenti sul posto.