Mansouri ucciso a Rogoredo dallo sparo di un poliziotto, altri 4 agenti indagati per l'omicidio del pusher

Nel boschetto di Rogoredo a Milano, il 26 gennaio scorso il 28enne marocchino Abderrahim Mansouri venne ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto durante un controllo antidroga. Ora l’agente è indagato per omicidio volontario. Ma la Procura ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti per favoreggiamento e omissione di soccorso, ipotizzando anche un ritardo nella richiesta dei soccorsi.

Spari a Rogoredo

Secondo la versione dell’agente che ha sparato, nel corso dei controlli Abderrahim Mansouri avrebbe estratto e puntato una pistola.

Da qui la reazione del poliziotto, che venendo interrogato ha sostenuto di avere sparato percependo un pericolo potenzialmente mortale.

La pistola impugnata dal 28enne è poi risultata una replica a salve, dettaglio che nella concitazione degli eventi e data la scarsa visibilità, l’agente ha sostenuto di non essere riuscito a cogliere.

L’Ansa riporta la versione resa al pm dal poliziotto indagato per omicidio volontario: “La mia idea era rincorrerlo… Io stavo partendo ed il collega sarebbe partito dietro di me. Lui aveva la mano in tasca, ha tirato fuori la pistola e me l’ha puntata. Io mentre stavo per fare lo scatto per andare avanti ho estratto l’arma ed ho esploso un colpo […] per paura”.

Altri quattro agenti indagati per i fatti di Rogoredo

Queste le posizioni dei quattro poliziotti indagati: tre di loro sarebbero intervenuti poco prima per fermare un bengalese, mentre un quarto è l’agente che sarebbe stato alle spalle del collega che ha sparato.

Sulla base delle prove acquisite, la Procura ha formulato nuove contestazioni ritenendo le versioni fornite contraddittorie. In particolare si puntano i fari sulla tempistica dell’allarme, giudicata sospetta o tardiva. La Procura di Milano ha inviato ai quattro inviti a comparire per gli interrogatori fissati per i prossimi giorni.

L’autopsia su Abderrahim Mansouri

I primi esiti dell’autopsia effettuata il 3 febbraio sul corpo di Abderrahim Mansouri non confermano, ma non smentiscono, né la tesi della legittima difesa né l’ipotesi di omicidio.

L’autopsia ha solo confermato che Mansouri non era di schiena, ma neppure in posizione pienamente frontale: aveva la testa girata a sinistra e il colpo sarebbe stato sparato da circa venti metri.

Ipotesi falso ideologico

La Procura di Milano ha inoltre aperto un altro filone di indagine, che vede protagonista lo stesso poliziotto già indagato per lo sparo. Questa nuova indagine riguarda un fatto diverso, avvenuto nel 2024: l’agente avrebbe scritto informazioni che si sospettano essere non veritiere in un verbale di arresto ai danni di un ragazzo tunisino di 20 anni, che poi è stato assolto. Da qui l’indagine per falso ideologico.